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Пожилые люди назвали самые лучшие годы своей жизни: в опрос этот возраст совпал и у женщин, и у мужчин

8:00:4210/4/2021,Исаак Серна-ДиезФото: pixabay.com
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Такие вещи, как трудовой статус, семейное положение, роды, семейные события, - все это принимается во внимание при обследовании, и они оказались положительными факторами в  более молодые годы 30-х годов.

Исследование состоит из нынешних старших поколений, которые живут в Европе

Испанский исследователь Бегонья Альварес с факультета прикладной экономики Университета Виго провел исследование, чтобы определить, какие годы в жизни пожилых европейцев были лучшими.

«Эта статья предлагает новые данные о жизненном цикле счастья», - говорится в аннотации. «Новизна анализа состоит в том, что он использует информацию о периоде, который люди вспоминают как самый счастливый в своей жизни», пишет yourtango.com.

Когда самые лучшие годы в твоей жизни?

Согласно одному исследованию, возраст от 30 до 34 лет обычно считается лучшими годами в вашей жизни - по крайней мере, по мнению пожилых людей.

Данные взяты из исследования SHARELIFE, проведенного в 2008/09 году, в котором участвовали 13 европейских стран среди людей в возрасте 50 лет и старше.

Альварес использовал набор данных, охватывающий всю продолжительность жизни респондентов с ограничением возраста старше 10 лет - несмотря на то, что данные для этих возрастов показаны в описательных целях.

«Данные психологии и поведенческой экономики , - говорит он, - показывают, что то, как мы помним и оцениваем прошлое - с точки зрения субъективного благополучия - не обязательно совпадает с чувствами и эмоциями, которые мы действительно пережили».

Альварес хотел запечатлеть этот ретроспективный анализ решений, которые взрослые приняли в молодые годы, и поразмышлять о тех временах, когда, по их мнению, они получали наибольшее удовольствие.

Выборка данных состоит из 26 836 человек, которые либо участвовали в одной из двух волн опроса, либо в обеих.

«Оценки показывают, что вероятность достижения самого счастливого периода в жизни существенно возрастает в период между детством и возрастом от 30 до 34 лет, где она достигает максимума».

График выглядит как перевернутая буква «U», где люди младшего возраста, кажется, растут экспоненциально, пока максимальное количество голосов не будет набрано в возрасте 30-34 лет. Возраст после этого снижается более линейно.

Даже при включении элементов управления социально-демографическими характеристиками картина оставалась относительно неизменной - лишь немного отличаясь, если посмотреть на разные полы.

У женщин были более резкие наклоны к 30-34 годам, что привело к гораздо более резкому снижению после переломного момента.

Хотя у мужчин не было такой же склонности, их старшие годы сокращались более неуклонно, показывая, что мужчины более счастливые люди на поздних этапах своей жизни по сравнению с женщинами.

«Здесь важно отметить, что самые счастливые периоды людей в среднем продолжительны: для половины респондентов этот период длится два десятилетия или дольше».

Почему 30-34 года - лучшие годы в вашей жизни.

По сравнению с известными корреляциями субъективного благополучия (SWB), возраст, в котором люди ответили, был их самым счастливым, совпадает.

Такие вещи, как трудовой статус, семейное положение, роды, семейные события, - все это принимается во внимание при обследовании, и они оказались положительными факторами в  более молодые годы 30-х годов.

К этому моменту многие люди уже бросили учебу и стали хорошо работать.

У этих взрослых, вероятно, есть свое собственное место, и они ищут партнера, чтобы вырастить свою собственную семью, или уже создали семью и наслаждаются детством своего отпрыска.

Между тем, многие из людей, принявших участие в опросе, вступали в более поздние годы как родители и, вероятно, их знакомят со своими внуками - они видят всю семью вместе на встречах и праздниках.

Все это показывает, что ретроспективные размышления о лучших годах вашей жизни склоняются к более молодым.

Альварес завершает исследование, заявляя, что «не существует точной меры субъективного благополучия » и что было бы важно рассмотреть альтернативные индикаторы, которые могут повлиять на ответы.

Это исследование состоит из нынешних старших поколений, которые живут в Европе, и еще предстоит увидеть, как нынешние молодые поколения будут себя чувствовать в этом возрасте, но маловероятно, что это сильно изменится.

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