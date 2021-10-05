Пожилые люди назвали самые лучшие годы своей жизни: в опрос этот возраст совпал и у женщин, и у мужчин

Испанский исследователь Бегонья Альварес с факультета прикладной экономики Университета Виго провел исследование, чтобы определить, какие годы в жизни пожилых европейцев были лучшими.
«Эта статья предлагает новые данные о жизненном цикле счастья», - говорится в аннотации. «Новизна анализа состоит в том, что он использует информацию о периоде, который люди вспоминают как самый счастливый в своей жизни», пишет yourtango.com.
Когда самые лучшие годы в твоей жизни?Согласно одному исследованию, возраст от 30 до 34 лет обычно считается лучшими годами в вашей жизни - по крайней мере, по мнению пожилых людей.
Данные взяты из исследования SHARELIFE, проведенного в 2008/09 году, в котором участвовали 13 европейских стран среди людей в возрасте 50 лет и старше.
Альварес использовал набор данных, охватывающий всю продолжительность жизни респондентов с ограничением возраста старше 10 лет - несмотря на то, что данные для этих возрастов показаны в описательных целях.
«Данные психологии и поведенческой экономики , - говорит он, - показывают, что то, как мы помним и оцениваем прошлое - с точки зрения субъективного благополучия - не обязательно совпадает с чувствами и эмоциями, которые мы действительно пережили».
Альварес хотел запечатлеть этот ретроспективный анализ решений, которые взрослые приняли в молодые годы, и поразмышлять о тех временах, когда, по их мнению, они получали наибольшее удовольствие.
Выборка данных состоит из 26 836 человек, которые либо участвовали в одной из двух волн опроса, либо в обеих.
«Оценки показывают, что вероятность достижения самого счастливого периода в жизни существенно возрастает в период между детством и возрастом от 30 до 34 лет, где она достигает максимума».
График выглядит как перевернутая буква «U», где люди младшего возраста, кажется, растут экспоненциально, пока максимальное количество голосов не будет набрано в возрасте 30-34 лет. Возраст после этого снижается более линейно.
Даже при включении элементов управления социально-демографическими характеристиками картина оставалась относительно неизменной - лишь немного отличаясь, если посмотреть на разные полы.
У женщин были более резкие наклоны к 30-34 годам, что привело к гораздо более резкому снижению после переломного момента.
Хотя у мужчин не было такой же склонности, их старшие годы сокращались более неуклонно, показывая, что мужчины более счастливые люди на поздних этапах своей жизни по сравнению с женщинами.
«Здесь важно отметить, что самые счастливые периоды людей в среднем продолжительны: для половины респондентов этот период длится два десятилетия или дольше».
Почему 30-34 года - лучшие годы в вашей жизни.По сравнению с известными корреляциями субъективного благополучия (SWB), возраст, в котором люди ответили, был их самым счастливым, совпадает.
Такие вещи, как трудовой статус, семейное положение, роды, семейные события, - все это принимается во внимание при обследовании, и они оказались положительными факторами в более молодые годы 30-х годов.
К этому моменту многие люди уже бросили учебу и стали хорошо работать.
У этих взрослых, вероятно, есть свое собственное место, и они ищут партнера, чтобы вырастить свою собственную семью, или уже создали семью и наслаждаются детством своего отпрыска.
Между тем, многие из людей, принявших участие в опросе, вступали в более поздние годы как родители и, вероятно, их знакомят со своими внуками - они видят всю семью вместе на встречах и праздниках.
Все это показывает, что ретроспективные размышления о лучших годах вашей жизни склоняются к более молодым.
Альварес завершает исследование, заявляя, что «не существует точной меры субъективного благополучия » и что было бы важно рассмотреть альтернативные индикаторы, которые могут повлиять на ответы.
Это исследование состоит из нынешних старших поколений, которые живут в Европе, и еще предстоит увидеть, как нынешние молодые поколения будут себя чувствовать в этом возрасте, но маловероятно, что это сильно изменится.