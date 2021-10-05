Грешно ли работать 5 октября в церковный праздник пророка Ионы?

Достигнув совершеннолетия, Иона вел праведную жизнь и честно следовал всем заповедям Господним. Его вера в Бога, так понравилась Господу, что, по преданию, Он наделил Иону даром пророчества и предсказал среди остальных пророчеств о конце мира.
Господь отправил Иону в город Ниневея. Он был главным городом ассирийцев, с которыми евреи тогда находились в напряженных отношениях. А жители города – поклонялись языческим богам. Там Иона должен был прочесть проповедь жителям, чтобы они раскаялись в своих грехах и спаслись от разрушения.
Иона, испугавшись такого серьезного задания, ослушался Господа и сел на другой корабль. Тогда в море его вместе с другими моряками настиг сильный шторм, корабль качало из стороны в сторону, почти переворачивая судно вверх дном.
Пассажиры и моряки были очень напуганы. В корабле нашлась сильная течь, от чего он стал наполняться водой. Тогда моряки решили бросить жребий, по чьей вине на них нашел гнев Божий. Жребий выпал на Иону. И тогда он признался, что нарушил указ Господа. Чтобы искупить свою вину, Иона сказал, чтобы его бросили за борт. Оказавшись в море, Иона увидел, как всплыл кит. Он поглотил Иону и продержал его в своем чреве трое суток. После долгих молитв о прощении, Кит выбросил Иону на берег целым и невредимым. На суше пророк во второй раз получил приказ Божий идти в Ниневию, куда он и направился.Там он призывал каждого раскаяться. Его проповедь была столь ужасна и устрашающая, что горожане все приняли христианство и просили прощения в своих грехах. Покаяние ниневитян настолько искренне было, что Господь пожалел и помиловал их.
В день памяти Ионы нельзя есть, ловить и продавать рыбу. При этом работать не запрещено, если в этот день нельзя обойтись без труда. Желательно начать день с молитвы или похода в храм, где следует помолиться Богу.