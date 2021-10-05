Почему запрещены изображения пророка Мухаммеда? 5 октября – День смерти пророка

В 632 году пророк понял, что его самочувствие ухудшается. При этом он успел совершить паломничество на родину, помолиться у Каабы и посетить могилы предков.
Перед своей кончиной Мухаммед находился в доме у своей жены Аиши. Он знал, что скоро умрет, поскольку его предупредил об этом Архангел Джибрили. Мухаммед мужественно принял эту весть, страдая от непрерывных головных болей. Несмотря на болезнь, Мухаммед приходил в мечеть, где продолжал читать проповеди. Конец свои дней пророк принял рядом со своей женой. В это время его учение охватило весь Аравийский полуостров. Кончина жизненного пути пророка вспоминается в 2021 году, во вторник 5 октября.
Коран специально не запрещает изображения Пророка, но некоторые указывают на стих, в котором Авраам спрашивает свой народ: “Что это за изображения, к которым вы прилепляетесь?” Существуют специальные предания о Мухаммеде. А также его слова, которые запрещают визуальное изображение Аллаха или пророков. Сюда входят Авраам, который также считается основателем иудаизма, и Иисус, основатель христианства. Запрещение таких изображений называется “аниконизмом" — запрет на использование фигуративных образов божества, пророков и других персонажей священной истории в качестве культовых символов.
Запрет проистекает из идеи, что изображения Мухаммеда, Авраама и Иисуса могут поощрять поклонение им вместо Бога. Поэтому, если ислам запрещает такие изображения, их создание считается богохульством.