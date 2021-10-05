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04.10
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В ретроградный Меркурий у трех знаков зодиака будет отличная неделя с 4 по 10 октября 2021 года

9:00:5710/4/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Месяц не обещает бесконечных благословений, поэтому возьмите все, что вы можете из этой первой недели.

На этой неделе нужно меньше пассивно-агрессивного противостояния и больше честности лицом к лицу

В течение этой первой недели мы почувствуем положительное влияние Новолуния в Весах и, конечно же, продолжения славного Солнца в Весах.

Хотя мы все еще работаем с ретроградным Меркурием и вокруг него, мы можем испытывать некоторый оптимизм в отношении недели и остальной части октября в целом.

Новолуние будет быстро поднять на ваших надежд и желаний, и это отличный месяц , чтобы установить намерения, пишет yourtango.com.

Поскольку мы находимся в Весах, мы можем работать со своими желаниями, направляя их на курс баланса и невозмутимости.

Этот год научил нас терпению и уравновешенности, и пришло время применить полученные знания на практике. И все действия начинаются с правильной мысли - эта энергия лучше всего проявляется во время Новолуния , которое приходится на среду, 6 октября.

Эта неделя заставит нас глубоко задуматься о наших отношениях со всеми, от любовников до деловых партнеров.

Мы выложились полностью или только начинаем? Возможно, мы захотим выразить свои мысли и чувства более прямым образом.

На этой неделе нужно меньше пассивно-агрессивного противостояния и больше честности лицом к лицу. В целом, неделя с 3 по 9 октября должна быть очень обнадеживающей для некоторых избранных знаков Зодиака.

Согласно астрологии, у каких знаков будет отличная неделя?

Знаки зодиака, у которых с 4 по 10 октября 2021 года будет отличная неделя:

Овен (21 марта - 19 апреля)

У тебя сейчас все хорошо, Овен. Кажется, вы привлекаете новых друзей, и это действительно хорошо работает в вашем мире.

У вас есть захватывающие дела, которых можно с нетерпением ждать, и забавные люди, с которыми можно этим заниматься. На этой неделе даже работа выглядит многообещающей, так как она не доставляет вам хлопот, а неприятности - это вещь номер один в вашей жизни, которую вы серьезно ненавидите.

Вам нравится переходить к сути, и хотя ретроградный Меркурий немного поиграл с этим, вам все же удалось подняться над всем этим.

Теперь, будучи Овном, вы, вероятно, захотите доставить крохотные неприятности, просто для того, чтобы все было интересно ... и на этой неделе вы, вероятно, сделаете именно это. Сведите к минимуму желание создавать проблемы и не вовлекайте в это других людей - и у вас все будет хорошо.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Эта неделя будет для вас удачной, особенно потому, что у вас так много запланировано и меньше идей о том, как реализовать все эти идеи.

Вот тут-то и пригодятся помощники, а в вашем случае - друзья. Друзья приходят на помощь, и это потому, что вас нужно спасти, но вы, безусловно, можете воспользоваться помощью. Это может быть переезд на новое место или начало новой работы .

Возможно, вам кажется, что работа, которую вы выполняете, недостаточно значима для того, чтобы вы могли тратить на нее гораздо больше времени, и, возможно, вы правы в этом.

Вот почему октябрь полон возможностей для вас и для всех. К счастью для вас, космос улыбается вам сверху вниз. 7-го числа вы увидите улучшение вашей романтической жизни - звучит захватывающе и любопытно!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы можете поздравить вас с днем ​​рождения на этой неделе, Весы, а если нет, то это определенно счастливое время для вас. Новолуние в Весах , что ваш знак, и это означает , что вы в настоящее время руководствуются действовать сейчас и сделать это - то , что "это может быть.

Это время для вас, чтобы закрыть дверь плохому поведению и открыть ее для надежды и возможности новой любви. Ваша любовная связь имеет шанс укрепиться в течение этой недели, и, если вы сейчас ни с кем не встречаетесь, возможно, именно на этой неделе вы найдете кого-то достойного.

Однако месяц не обещает бесконечных благословений, поэтому возьмите все, что вы можете из этой первой недели, и извлеките из нее максимум пользы. На этой неделе вам в голову придет множество блестящих идей - действуйте в соответствии с ними, прежде чем они уйдут в прошлое.

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