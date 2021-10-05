Всплеск ковида поразил США, несмотря на высокий уровень вакцинации

Несмотря на самые высокие показатели вакцинации в стране, большинство штатов США постоянно напоминают о том, насколько опасен дельта-вариант COVID-19 .
В больницах по всему региону есть полностью укомплектованные отделения интенсивной терапии, и нехватка персонала начинает сказываться на уходе. Государственные чиновники умоляют непривитых сделать прививки. Медицинские работники справляются с отложенным спросом на другие виды медицинской помощи из-за пандемии, пишет medicalxpress.com.
«Я думаю, что это явно разочаровывает всех нас», - сказал Майкл Пиечак, комиссар Департамента финансового регулирования штата Вермонт, который отслеживает статистику COVID-19 в штате. «Мы хотим, чтобы дети были в безопасности в школе, мы хотим, чтобы родители не беспокоились об образовании и здоровье своего ребенка».
Несмотря на то, что в некоторых частях США наблюдается рекордное количество случаев заболевания, госпитализаций и смертей, которые конкурируют с пиками до вакцинации, в основном среди непривитых, в регионе не наблюдается воздействия волны дельта-вариантов на другие части страны.
Согласно статистике Associated Press, пять штатов с самым высоким процентом полностью вакцинированного населения находятся в США, где лидирует Вермонт, за ним следуют Коннектикут, Мэн, Род-Айленд и Массачусетс. Нью-Гэмпшир занимает 10-е место.
Согласно данным AP, уровень полной вакцинации в шести штатах Новой Англии колеблется от 69,4% в Вермонте до 61,5% в Нью-Гэмпшире.
Несмотря на относительно высокий уровень вакцинации - средний показатель по США в целом составляет 55,5% - в регионе все еще есть сотни тысяч людей, которые по тем или иным причинам остаются непривитыми и уязвимыми для инфекции.
Официальный представитель Род-Айленда сказал, что он не думает, что цель вакцинации 70% , когда-то рекламируемая как уровень, который поможет положить конец пандемии в штате, является достаточным.
«То, что мы узнали с дельтой и выходом за рамки дельты, заключается в том, что это то, на чем мы также сосредоточены, чтобы действительно достичь этих уровней вакцинации, чтобы дать вам настоящую защиту на уровне населения, вам нужно быть выше 90%, - сказал Том Маккарти, исполнительный директор отдела реагирования на COVID Министерства здравоохранения штата Род-Айленд. Официальные лица по всей Новой Англии продолжают подталкивать непривитых к вакцинации, а также поддерживать требования о вакцинации.
"В наших силах положить конец этим ненужным страданиям и горе; способ защитить свое здоровье и здоровье людей, которых мы любим; способ дать нашим героическим докторам, медсестрам и другим медицинским работникам столь необходимый перерыв; способ защитить наших детей - пожалуйста, сделайте прививку сегодня », - заявила недавно губернатор штата Мэн Джанет Миллс.
Тем не менее, глава UMass Memorial Health, крупнейшей системы здравоохранения в центральном Массачусетсе, недавно заявил, что региональные больницы принимают почти в 20 раз больше пациентов с COVID-19, чем в июне, и что нет лишней койки в отделении интенсивной терапии.
В Коннектикуте Законодательное собрание только что расширило чрезвычайные полномочия губернатора, чтобы облегчить борьбу с последней волной пандемии.
Число случаев заболевания в Вермонте, которое постоянно хвастается высокими показателями вакцинации и низким уровнем госпитализации и смертности, является самым высоким во время пандемии. Число госпитализаций приближается к пику пандемии с прошлой зимы, а сентябрь стал вторым по величине смертоносным месяцем в Вермонте во время пандемии.
На 22 сентября в штате Мэн было около 90 человек в отделениях интенсивной терапии, что стало пиком пандемии для штата. Кроме того, с начала пандемии в штате Мэн недавно умерло 1000 человек.
Доктор Гретхен Вольпе, специалист по инфекционным заболеваниям из больницы Йорка на 48 койко-мест в штате Мэн, сказала, что из-за дельта-всплеска стало труднее найти помощь пациентам, которые нуждаются в дополнительной помощи.
«Врачи, которые переводят людей, прокомментировали мне, что им постоянно приходится идти дальше и звонить в другие места для достижения этой цели, - сказал Вольпе.
В пятницу США переступили порог в 700000 смертей от COVID-19. Смертность во время нагона дельты неумолима в горячих точках на юге. Новая Англия находилась на другом конце спектра, но регион все еще справляется с той же волной, которая опустошила другие части страны.
Губернатор-республиканец Вермонта Фил Скотт получил почти всеобщую похвалу за свое раннее противодействие пандемии, когда его спокойное поведение и уверенность в науке сделали его штат одним из самых безопасных.
Но недавно он столкнулся с критикой со стороны некоторых, в том числе демократических лидеров Законодательного собрания штата и более 90 сотрудников Департамента здравоохранения Вермонта, которые в августе подписали письмо, призывающее его сделать больше для борьбы с дельта-волной.
Скотт отменил чрезвычайное положение в Вермонте в июне, когда штат стал первым, где 80% его подходящего населения получили хотя бы первую прививку.
Теперь он рекомендует школам требовать маски и призывает людей носить маски в людных помещениях. Но он не будет восстанавливать необходимые меры по смягчению последствий, которые были приняты во время чрезвычайного положения.
«Мы не можем постоянно находиться в чрезвычайном положении», - заявил Скотт на этой неделе.
Доктор Тим Лэхи, специалист по инфекционным заболеваниям из Медицинского центра Университета Вермонта в Берлингтоне, сказал, что он считает важным взглянуть на ситуацию более оптимистично.
В отличие от некоторых других в этом регионе, его больница в Вермонте загружена, а не перегружена. Людям по-прежнему нужно быть осторожными, но они не замкнуты, и внешняя жизнь кажется нормальной.
«Сейчас мы все ненавидим слово« дельта », но разве вакцинация сделала его таким, чтобы мы могли выдержать удар дельты, потеряв меньше наших соседей, сохраняя при этом качество жизни, которым мы наслаждаемся в Вермонте?» он сказал. "Ага."