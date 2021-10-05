Категорические запреты на праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 6 октября: и три очень важных дела для христиан

6 октября отмечается христианский праздник – Зачатие славного Пророка Иоанна Предтечи. В честь этого дня, в храмах вспоминается история этого события.
Родители Иоанна Крестителя долго не могли зачать ребенка. И, уже в старости, они до последнего молили Господа о ребенке. Праведный Захарий и его жена Елизавета – вели честную христианскую жизнь, строго соблюдая заповеди Божьи. Захария служил священником, и, в один из дней его священничества, Захарию необходимо было прийти в храм, чтобы прочесть проповедь прихожанам. Перед этим он вошел в Святилище, чтобы вознести благовония. Зайдя за завесу Святилища, он увидел ангела Божьего, стоящего по правую сторону жертвенника благовоний. Тогда он в страхе остановился, пораженный увиденным. Но Ангел сказал ему, что прибыл от Господа, чтобы сообщить благую весть, что его жена сможет родить ребенка, которого нужно назвать Иоанном. Захария не сразу поверил его словам и за это был наказан молчанием до дня рождения сына.
Пророчество Архангела исполнилось, и праведная Елизавета была избавлена от своего бесплодия и родила Иоанна, Предтечу и Крестителя Господня.
Когда Православной Церкви установлен праздник почтения Иоанна Предтечи. То в первую очередь с самого утра верующие отправлялись в церковь на службу. Потом люди справляли "неделю продлится" - то есть переходили к обычному трудовому ритму и отмечали праздник Иоанна Крестителя.
Строгих запретов в этот день. Если верующий человек посетит храм с утра, то не запрещено весь последующий день трудиться. Также если не получается сходить в храм, необходимо помолиться дома, вспомнив великого Пророка.
Животным скармливали остатки с праздничного стола и работали по хозяйству.