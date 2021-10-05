Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Израиле разрешили заходить в помещения лишь двум категориям граждан: вакцинированным третьей дозой или недавно переболевшим ковидом

6:00:1010/4/2021Фото: AP Photo / Oded Balilty
0

Этим летом Израиль начал агрессивную кампанию ревакцинации, чтобы поддержать снижение эффективности вакцины среди населения. Новые критерии означают, что почти 2 миллиона человек потеряют паспорт вакцинации в ближайшие дни.

Колонна автомобилей замедляет движение во время демонстрации протеста против ограничений Министерства здравоохранения на «зеленый проход» на шоссе Аялон в Тель-Авиве, Израиль, воскресенье, 3 октября 2021 года. В воскресенье Израиль ограничил свой «зеленый пропуск» на коронавирус
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Глава Минздрава: В России заражаются коронавирусом только 2% вакцинированных россиян

Глава Минздрава: В России заражаются коронавирусом только 2% вакцинированных россиянКогда в мире признают российскую вакцину «Спутника V»: в какие страны пускают полностью привитых из России туристовЕщё 593 новости

В воскресенье Израиль ограничил свой зеленый пропуск COVID, чтобы разрешить вход в закрытые помещения только тем, кто получил бустерную дозу вакцины или недавно вылечился от коронавируса. Новые критерии означают, что почти 2 миллиона человек потеряют паспорт вакцинации в ближайшие дни.

Израиль стал первой страной, которая сделала бустер- прививку требованием для своего цифрового паспорта вакцинации. Этот шаг широко рассматривается как шаг к поощрению повторной вакцинации среди тех, кто еще не получил третью дозу, пишет medicalxpress.com.

Согласно новым правилам, люди должны были получить повторную инъекцию, чтобы иметь право на зеленый пропуск. Тем, кто получил две дозы вакцины, и тем, кто выздоровел от коронавируса, будут выданы пропуска, действительные в течение шести месяцев после даты их вакцинации или выздоровления.

Консультативный кабинет правительства по коронавирусу должен был собраться в воскресенье, чтобы обсудить существующие ограничения и руководящие принципы.

Технические проблемы препятствовали внедрению Министерством здравоохранения обновленного зеленого пропуска, поскольку миллионы израильтян пытались переиздать цифровую документацию, которая позволяла бы входить в магазины, рестораны, культурные мероприятия, тренажерные залы и другие закрытые помещения.

Десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране в знак протеста против системы зеленых пропусков, когда колонны машин забивали утренние поездки на работу, так как многие израильтяне вернулись на работу в воскресенье после еврейских праздников в сентябре. Противники системы заявили, что это форма принудительной вакцинации.

«Мы категорически против любых принудительных вакцинаций или любых принудительных лекарств, и мы категорически против того, чтобы делать с нашими детьми и внуками что-либо, с чем мы не согласны», - сказала Сара Фелт, протестовавшая на главной автомагистрали, соединяющей Иерусалим и Тель-Авив.

Израиль поспешил за ворота в начале этого года, чтобы вакцинировать большую часть своего взрослого населения после заключения сделки с Pfizer о торговле медицинскими данными в обмен на стабильные поставки доз.

Этим летом Израиль начал агрессивную кампанию ревакцинации, чтобы поддержать снижение эффективности вакцины среди населения. Более 60% населения Израиля получили две дозы вакцины Pfizer / BioNTech, и почти 3,5 миллиона из 9,3 миллиона граждан Израиля получили бустерную дозу вакцины. Но еще как минимум 2 миллиона получили всего две дозы, и многие из них потеряют привилегии, дарованные зеленым пропуском.

В последние месяцы в Израиле наблюдается всплеск новых случаев коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на воскресенье более 70% из 588 серьезных случаев заболевания коронавирусом в израильских больницах были непривитыми.

В воскресенье утром министерство опубликовало заявление о том, что из-за высокой посещаемости его веб-сайта и приложения Green Pass ранее существующие сертификаты будут действительны в ближайшие несколько дней.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужна принудительная и агрессивная ревакцинация? Готовы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Израиле разрешили заходить в помещения лишь двум категориям граждан: вакцинированным третьей дозой или недавно переболевшим ковидом
6:00:10 10/4/2021
В Израиле разрешили заходить в помещения лишь двум категориям граждан: вакцинированным третьей дозой или недавно переболевшим ковидом
Всплеск ковида поразил США, несмотря на высокий уровень вакцинации
5:30:51 10/4/2021
Всплеск ковида поразил США, несмотря на высокий уровень вакцинации
СК задержал бизнесвумен после крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье: Погибли дочь священника и сын бизнесмена во время экскурсии
4:11:31 10/4/2021
СК задержал бизнесвумен после крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье: Погибли дочь священника и сын бизнесмена во время экскурсии
Когда день ангела и именины Ирины в 2022 году? Значение имени Ирина
4:00:07 10/4/2021
Когда день ангела и именины Ирины в 2022 году? Значение имени Ирина
Трагедия над Черным морем: Украинские военные сбили пассажирский Ту-154 рейса Тель-Авив-Новосибирск 20 лет назад
3:41:06 10/4/2021
Трагедия над Черным морем: Украинские военные сбили пассажирский Ту-154 рейса Тель-Авив-Новосибирск 20 лет назад
Отставной полковник МВД расстрелял напавших на его семью неадекватов в Москве
3:14:27 10/4/2021
Отставной полковник МВД расстрелял напавших на его семью неадекватов в Москве
Мигрень, курение и чрезмерный алкоголь становятся причиной инсульта: какие симптомы предынсультного состояния
3:10:20 10/4/2021
Мигрень, курение и чрезмерный алкоголь становятся причиной инсульта: какие симптомы предынсультного состояния
5 октября — День смерти пророка Мухаммеда: как правоверные мусульмане обязаны по Корану прожить день
3:00:55 10/4/2021
5 октября — День смерти пророка Мухаммеда: как правоверные мусульмане обязаны по Корану прожить день
В колонии №9 Новосибирска осужденные пенсионерки прошлись по подиуму в ретро-нарядах
2:53:02 10/4/2021
В колонии №9 Новосибирска осужденные пенсионерки прошлись по подиуму в ретро-нарядах
Путин объявил: День отца будут праздновать в России в третье воскресенье октября
2:32:29 10/4/2021
Путин объявил: День отца будут праздновать в России в третье воскресенье октября