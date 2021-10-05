В Израиле разрешили заходить в помещения лишь двум категориям граждан: вакцинированным третьей дозой или недавно переболевшим ковидом

В воскресенье Израиль ограничил свой зеленый пропуск COVID, чтобы разрешить вход в закрытые помещения только тем, кто получил бустерную дозу вакцины или недавно вылечился от коронавируса. Новые критерии означают, что почти 2 миллиона человек потеряют паспорт вакцинации в ближайшие дни.
Израиль стал первой страной, которая сделала бустер- прививку требованием для своего цифрового паспорта вакцинации. Этот шаг широко рассматривается как шаг к поощрению повторной вакцинации среди тех, кто еще не получил третью дозу, пишет medicalxpress.com.
Согласно новым правилам, люди должны были получить повторную инъекцию, чтобы иметь право на зеленый пропуск. Тем, кто получил две дозы вакцины, и тем, кто выздоровел от коронавируса, будут выданы пропуска, действительные в течение шести месяцев после даты их вакцинации или выздоровления.
Консультативный кабинет правительства по коронавирусу должен был собраться в воскресенье, чтобы обсудить существующие ограничения и руководящие принципы.
Технические проблемы препятствовали внедрению Министерством здравоохранения обновленного зеленого пропуска, поскольку миллионы израильтян пытались переиздать цифровую документацию, которая позволяла бы входить в магазины, рестораны, культурные мероприятия, тренажерные залы и другие закрытые помещения.
Десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране в знак протеста против системы зеленых пропусков, когда колонны машин забивали утренние поездки на работу, так как многие израильтяне вернулись на работу в воскресенье после еврейских праздников в сентябре. Противники системы заявили, что это форма принудительной вакцинации.
«Мы категорически против любых принудительных вакцинаций или любых принудительных лекарств, и мы категорически против того, чтобы делать с нашими детьми и внуками что-либо, с чем мы не согласны», - сказала Сара Фелт, протестовавшая на главной автомагистрали, соединяющей Иерусалим и Тель-Авив.
Израиль поспешил за ворота в начале этого года, чтобы вакцинировать большую часть своего взрослого населения после заключения сделки с Pfizer о торговле медицинскими данными в обмен на стабильные поставки доз.
Этим летом Израиль начал агрессивную кампанию ревакцинации, чтобы поддержать снижение эффективности вакцины среди населения. Более 60% населения Израиля получили две дозы вакцины Pfizer / BioNTech, и почти 3,5 миллиона из 9,3 миллиона граждан Израиля получили бустерную дозу вакцины. Но еще как минимум 2 миллиона получили всего две дозы, и многие из них потеряют привилегии, дарованные зеленым пропуском.
В последние месяцы в Израиле наблюдается всплеск новых случаев коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на воскресенье более 70% из 588 серьезных случаев заболевания коронавирусом в израильских больницах были непривитыми.
В воскресенье утром министерство опубликовало заявление о том, что из-за высокой посещаемости его веб-сайта и приложения Green Pass ранее существующие сертификаты будут действительны в ближайшие несколько дней.