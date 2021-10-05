Можно ли 6 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в большой праздник Зачатия Предтечи и Крестителя Господня Иоанна?

Библейское повествование о рождении Иоанна Крестителя взято из Евангелия от Луки. Родители Иоанн, Захария и Елизавета не могли иметь детей, и оба были уже в возрасте. Во время священничества, Захария для служения в Иерусалимском храме был избран по жребию, чтобы возносить благовония на Золотом алтаре в Святом Месте.
Захария пришел помолиться в алтаре, где стояли благовония, перед ним явился Архангел Гавриил. Он стоял на правой стороне от жертвенника, и сказал удивившемуся священнику: "Не бойся, ваши молитвы услышаны, и Елизавета родит сына, которого ты назовешь – Иоанн.
Это был Архангел Гавриил. Однако Захария не поверил посланию Гавриила, из-за чего не смог говорить до самого рождения Иоанна. его родственники захотели назвать сына в честь его отца, и Захария написал: "Его зовут Иоанн" и мог говорить.
По народному обычаю, в день Иоанна Крестителя не заготавливают на зиму никаких овощей и фруктов.
Поэтому наши предки старались ничего не заготавливать на зиму, считалось, что все может почернеть. Вместо этого девушки и женщины с этого дня брались за рукодельничество – пряли, ткали и вышивали, также, подмечали, что на Предтечу -начинается осень.
При этом ходить на кладбище в этот день не запрещалось. Только унывать в церковный праздник – запрещено. Поскольку это светлый и радостный праздник.