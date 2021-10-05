Playboy выпускает октябрьскую обложку с изображением мужчины

Рок - не первый мужчина, появившийся соло на обложке Playboy.
На цифровой обложке Playboy за октябрь 2021 года будет изображен Бретман Рок, 23-летний мужчина, влиятельный в социальных сетях, родом из Филиппин.
«Это Бретман, сука», - заявила компания в Твиттере, когда в пятницу обнародовала октябрьскую обложку, пишет foxnews.com.
К сообщению было прикреплено короткое видео, на котором Бретман одет в женское нижнее белье и туфли на каблуках, с галстуком-бабочкой и кроличьими ушками, завершающими образ.
Рок прославился как влиятельный человек на YouTube и Vine, позже выпустив собственную линию макияжа вместе с обучающими видео по макияжу, которые он часто публикует.
Появление Рока на обложке Playboy не будет первым его появлением на обложке журнала, поскольку ранее он был на обложке Gay Times в 2019 году.
«Когда он говорит тебе перестать вести себя как маленькая принцесса», - сказал Бретман о своем появлении в этом журнале в то время. "Для меня большая честь быть обложкой @gaytimes месяца гордости.
Я всегда буду продолжать использовать свою платформу, чтобы напоминать вам, что если вы по-настоящему полюбите себя, вас не остановить. Ты то, во что веришь, сука, а я звезда".
Рок также отметил свое появление в Playboy в социальных сетях в пятницу.
Playboy, журнал о мужском образе жизни, который обычно изображает женщин на своих обложках и повсюду в журнале, в последние годы охотно показывает мужчин на обложках.
Певец и автор песен Бенито Антонио Мартинес Окасио, более известный как Плохой Банни, вошел в историю прошлым летом, став первым мужчиной, появившимся в одиночестве на обложке Playboy помимо покойного основателя компании Хью Хефнера.