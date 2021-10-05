Молитва для защиты на праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн Предтеча и Креститель Господень – один из самых почитаемых святых в христианстве. Его рождение связывают с первым чудом, которое было в его жизни. Отец Иоанна, священник Захария и жена его Елизавета были пожилыми и бездетными людьми. Они долго молили Господа о рождении ребенка, даже когда достигли возраста, когда женщина уже не может зачать ребенка, они не сдавались и молили Бога.
Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме. Когда он зашел в алтарь, то увидел Божьего посланника – архангела Гавриила. Ангел сообщил ему о скором рождении сына, который будет велик перед Богом, а его миссией будет пророчествовать людям о приходе Спасителя.
И когда Иоанн достиг 30 лет, то получил от Ангела повеление выйти из пустыни и рассказать народу о пришествии Мессии, прокладывая так путь для Сына Божьего. После чего Иоанн Креститель отец стал проповедником и рассказывал людям о Боге.
К пророку Иоанну Предтечи обращаются с молитвой об исцелении от болезней: от головной боли, бесплодия, пьянства и пагубных привычек, а также для успокоения.