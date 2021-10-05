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Почему категорические нельзя перечислять 6 октября свои беды и горести и какую и зачем положить монетку в свой кошелек?

5:00:3310/5/2021Фото: pixabay.com
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В народе верили – сколько бед насчитаешь, столько же к тебе снова придет.

Чтобы наладить свои финансовые затруднения, положите 6 октября в кошелек монетку с каким-либо дефектом

По христианской традиции 6 октября празднуется день зачатия Иоанна Крестителя. Его отец – священник Захария, а мать – праведная Елизавета. Когда Захария исполнял службу в храме, ему явился архангел Гавриил и сообщил о том, что скоро у священника родится сын и назвать его нужно – Иоанн. Сначала Захария не поверил ему, за что был наказан молчанием, то тех пор, пока на свет не явится его ребенок. Когда Иоанн родился, то Захария снова смог разговаривать.

Считается, что пересчитывать деньги в кошельке и мелкие монеты 6 октября нельзя. Считается, что из-за этого можно навлечь на себя много дальнейших проблем с деньгами в ближайшие месяцы.

Кроме того, говорили, что все плохое, что с вами случилось – считать нельзя. В народе верили – сколько бед насчитаешь, столько же к тебе снова придет.

Приметы 6 октября:

На Предтечу мало грибов появилось и много орехов – придет суровая зима.

Человек, родившийся 6 октября, будет иметь талисман опал. Такие люди умеют хорошо мастерить из глины или камня, а также являются прекрасными народными умельцами.

Бурьян высокий – примета, что снега зимой будет больше, чем в предыдущие месяцы.

Чтобы наладить свои финансовые затруднения, положите 6 октября в кошелек монетку с каким-либо дефектом.

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традициипраздникиприметы день зачатия иоанна крестителя
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