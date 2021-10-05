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05.10
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Праздничное меню на Новый 2022 год Тигра: что обязательно должно быть на столе

7:00:5810/5/2021Фото: pixabay.com
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Необходимо учесть, что Тигр – это хищное животное, а это значит, что на столе в обязательном порядке должно быть мясо.

Стоит угодить хозяину и приготовить особенное праздничное меню на Новый 2022 год Тигра

Праздничное меню для новогоднего 2022 – довольно непростое и щепетильное дело. Поскольку в 2022 году возьмет свои права Тигр, который любит во всем порядок и уют. Поэтому стоит угодить хозяину и приготовить особенное праздничное меню на Новый 2022 год Тигра.

Необходимо учесть, что Тигр – это хищное животное, а это значит, что на столе в обязательном порядке должно быть мясо. И чем разнообразнее, тем лучше: неизвестно, какое настроение будет у Тигра и чем ему захочется полакомиться.

Хотя, тот Тигр, который будет в 2022 году - водяной тигр, а это значит, что он хищник всеядный и неприхотливый в еде. Поэтому хозяева могут уверенно ставить на торжественный стол самые любимые блюда. И традиционные, конечно. Куда без оливье или селедки под шубой? А холодец и бутерброды с икрой? При этом, традиционные блюда все-таки существуют. Они связаны с предпочтениями полосатого зверя и разнообразием блюд в новый год, принятых в восточной кухне.

На востоке есть традиция, которая восходит еще к 17 веку. Японские семьи едят гречневую лапшу соба в полночь в канун Нового года, чтобы попрощаться с ушедшим годом и поприветствовать наступающий год. И длинная лапша символизирует долголетие и процветание.

А в Крансекаге, делают торт-венок, хотя больше он похож на елку. Он представляет собой башню для торта, состоящую из множества колец торта, наложенных друг на друга, которые все меньше и меньше к верхушке. Торт украшают разными орнаментами, флагами и крекерами.

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