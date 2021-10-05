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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 октября 2021 в России и мире

12:20:3910/5/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 5 октября 2021 года.

5 октября - День напутствий улетающим птицам

• Всемирный день учителя (World Teachers Day)
• День работников уголовного розыска МВД РФ
• День «Сделайте что-нибудь приятное» (Do Something Nice Day)
• Международный день против проституции (International Day of No Prostitution)
• Праздник иконы Божией Матери «Услышательница» (Зографская)
• День напутствий улетающим птицам
• День Республики Адыгея
• День памяти пророка Ионы
• Собор Тульских святых
• Всемирный день Джеймса Бонда, День шикарного шпиона (Global James Bond Day, Chic Spy Day)
• День памяти священномученика Фоки Синопского
• Католический праздник святой Фаустины Ковальской (Feast of Saint Maria Faustina Kowalska)
• День «Будь прикольным» (National Get Funky Day) - США
• День рассказывания историй (National Storytelling Day) - США
• День фруктов на работе (National Fruit at Work Day) - США
• День яблочного десерта бетти (National Apple Betty Day) - США
• Фестиваль вегетарианцев (Phuket Vegetarian Festival) - Таиланд
• День инженера - Боливия
• День «Поцелуй борца» (National Kiss a Wrestler Day) - США
• День государственного языка - Таджикистан
• День уголовного розыска - Кыргызстан
• День образования (Education Day) - Кирибати
• Праздник предков «Пчум Бен» (Pchum Ben) - Камбоджа
• День хорватских железных дорог - Хорватия
• День Конституции - Вануату
• День республики (Republic Implantation) - Португалия
• Праздник святого Фройлана (Feast of San Froilan) - Испания
• День правоохранительных органов (Law Enforcement Day) - Иран
• День вооружённых сил (Lahirnya Tentara Nasional Indonesia) - Индонезия
• День штата Род-Айленд (National Rhode Island Day) - США
• Именины у Макара, Петра, Фёдора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария, Бартоломея
• Фока Ветроградарь (Иона и Фока, Листопадная)

Важные события
• 5 октября 1502 года мореплаватель Христофор Колумб открыл Коста-Рику
• 5 октября 1952 года Всероссийская коммунистическая партия (большевиков) переименована в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС)
• 5 октября 1993 года в России запрещена деятельность оппозиционных партий и газет

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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