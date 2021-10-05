Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 5 октября 2021
Пророка Ионы
Священномученика Фоки, епископа Синопского
Преподобного Ионы, пресвитера (IX), отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора Начертанных
Преподобного Ионы Яшезерского
Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца
Народные праздники и приметы
Иона и Фока (Листопадная)
В этот народный праздник почитают пророка Иону и священномученика Фоку Синопского, епископа.
Святого Фоку в народе считают спасителем утопающих и хранителем от пожаров.
В эту пору дуют сильные ветры, которые обрывают листья с деревьев. В старину люди приписывали это явление проискам нечистой силы.
В этот день нельзя сжигать старые веники, ругать ветер и бить чем-то по земле. Также не рекомендуют ходить на рыбалку, есть рыбу и морепродукты.
Если на хвойных деревьях мало шишек, то зима будет теплой.
Приметы
- Луна покраснела, жди ветра.
- Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.
- Черемуха и клен оголились – окончательное наступление зимы.
- Осина роняет листья – конец осени.
- Если снег в свое время ляжет, то в конце января – начале февраля будет продолжительная оттепель.
Источник: my-calend.ru