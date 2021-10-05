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Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5410/4/2021Фото: pixabay.com
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В этот день нельзя сжигать старые веники, ругать ветер и бить чем-то по земле. Также не рекомендуют ходить на рыбалку, есть рыбу и морепродукты.

Луна покраснела, жди ветра

Православные праздники 5 октября 2021

Пророка Ионы
Священномученика Фоки, епископа Синопского
Преподобного Ионы, пресвитера (IX), отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора Начертанных
Преподобного Ионы Яшезерского
Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца

Народные праздники и приметы

Иона и Фока (Листопадная)
В этот народный праздник почитают пророка Иону и священномученика Фоку Синопского, епископа.

Святого Фоку в народе считают спасителем утопающих и хранителем от пожаров.

В эту пору дуют сильные ветры, которые обрывают листья с деревьев. В старину люди приписывали это явление проискам нечистой силы.

В этот день нельзя сжигать старые веники, ругать ветер и бить чем-то по земле. Также не рекомендуют ходить на рыбалку, есть рыбу и морепродукты.

Если на хвойных деревьях мало шишек, то зима будет теплой.

Приметы


  • Луна покраснела, жди ветра.
  • Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.
  • Черемуха и клен оголились – окончательное наступление зимы.
  • Осина роняет листья – конец осени.
  • Если снег в свое время ляжет, то в конце января – начале февраля будет продолжительная оттепель.

Источник: my-calend.ru

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