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Когда Александр Гордон вернется ведущим на ТВ в передачу «Мужское и женское»

9:00:2910/5/2021Фото: Александр Гордон | VK
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Телеведущий Александр Гордон перестал появляться в шоу «Мужское / Женское». Однако официальных объяснений об отсутствии Гордона пока что нет.

Александр Гордон участвует в роли ведущего телешоу «Мужское / Женское» с 2014 года
Александр Гордон участвует в роли ведущего телешоу «Мужское / Женское» с 2014 года

Российский телеведущий Александр Гордон перестал появляться в телешоу «Мужское / Женское». Часть фанатом предполагают, что дело в перенесенном COVID-19. Другая часть считает, что отсутствие ведущего может быть связано с вышедшим интервью у Дудя, где Александр Гордон объяснял, почему оскорбляет участников шоу. Однако никаких объяснений на этот счет нет как со стороны самого Александра, так и со стороны телеканала.

Несмотря на возможные причины, аудитория регулярно просит вернуть Александра в комментариях под выпусками на видеохостинге Youtube. По их мнению, телешоу теряет краски, а интерес его смотреть попросту пропадает. Но представители Первого канала молчат. При этом же сам Гордон, можно сказать точно, не покинул работу на федеральном телеканале. Его можно увидеть на шоу «‎Док-ток».

Сказать однозначно, будет ли Александр Гордон и дальше работать ведущим в «Мужское / Женское», невозможно. Изменится ли популярность телешоу, если Гордон действительно покинет его? Бесспорно. Об этом в один голос говорят тысячи людей.

Отметим, что Александр Гордон работает в «Мужское / Женское» с 2014 года. К каждому выпуску он очень серьезно готовится. Путь в телевидение Гордон открыл для себя с помощью своего рода деятельности: актерского образования, опыте в режиссуре и журналистике.

Напомним, что 3 августа Александр Гордон появился на ютуб-канале журналиста Юрия Дудя, где дал ответы на животрепещущие вопросы об его цинизме, профессионализме и взглядах на жизнь.

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ведущийтелешоу"Мужское и женскоеАлександр Гордон
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