Как загадать желание Новолуние в Весах 6 октября 2021 года: Что нужно обязательно сделать в магический день

Какое время лучше всего подходит для проведения ритуалов, заговоров и обрядов?
Многие люди хотя бы раз слышали о том, что луна крайне сильно влияет на человеческую жизнь. В определенные моменты лунная энергетика настолько сильна, что человеку начинают открываться новые возможности. Всему этому помогает лунный календарь. С его помощью можно подобрать дату на любой случай: от благоприятнейшей даты для уборки дома, приготовления заготовок на зиму, покраски волос до самых настоящих ритуалов, заговоров и обрядов.
При всем этом лучше всего, по мнению экспертов, для проведения мистических действий подходит именно новолуние. В этом октябре оно состоится 6 числа и продлится, как положено, ровно сутки. После этого начнется период растущей луны, вплоть до 20 октября, полнолуния. Затем наступит время убывающей луны, тянущейся до нового новолуния.
Отметим, что новолуние может не только помогать человеку, но и вызывать ряд неприятных симптомов: апатию, низкое давление, ухудшение обмена веществ, необъяснимые страхи, плохой сон и апатию.
Как загадать желание в новолуние?
Считается, что в период молодой луны каждый человек может буквально просто попросить месяц об обогащении. Однако стоит понимать, что такая просьба должна быть не только искренней, но и реалистичной. С неба не упадет дорогущий автомобиль, а на следующее утро у прихожей не будет лежать чемодан с миллионами. Это желание открывает вам новые дороги к своему материальному счастью, но для этого нужно идти навстречу ему.
Ритуал на денежный рост 6 октября
Чтобы провести ритуал на прирост средств, нужно дождаться полуночи 6 октября и взять купюру. Ее необходимо поднести к месяцу, попросить вслух о приросте денег и убрать в кошелек. Для успешного результата нужно сохранить купюру до следующего новолуния.
Напомним, что лунный календарь является большим помощником в житейских делах. Чтобы делать все качественнее, лучше всего пользоваться советами альтернативного календаря.