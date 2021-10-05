Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на октябрь 2021: Когда начинать новые дела, а когда лучше воздержаться

Самые благоприятные дни лунного календаря в октябре 2021 года
Самыми благоприятными днями октября являются 3, 4, 7 12, 13, 23, 27 и 28 октября. Эти дни являются зеленым светом для любого дела. Но стоит помнить, что имеются и наименее благоприятные дни лунного календаря: 1, 2, 8, 11, 15-20, 24, 25, 29 и 30 октября. Оставшиеся дни являются нейтральными для принятия важных решений.
Отметим, что новолуние и полнолуние отмечаются в этом октябре 6 и 20 октября, соответственно.
Ритуал на привлечение денег в новолуние
В новолуние открывается ряд сильнейших ритуалов и обрядов на получение денег, благополучия и удачи. Чтобы провести ритуал под названием «Денежная вода», нужно совсем немного: стакан с водой, монеты (лучше золотые или серебряные), а также подоконник. Накануне полуночи 6 октября необходимо налить полный стакан воды, бросить туда монетки и поставить стакан на подоконник так, чтобы месяц освещал его. Считается, что магия луны станет частью воды.
В завершении ритуала утром необходимо выпить воду из стакана, мысленно прося силу луны об обогащении. Но нужно понимать, что просить необходимо исключительно о том, что нужно. Если просьба будет неискренней и завышенной, то из этого ничего не выйдет.
Полуночный ритуал на обогащение
Для проведения этого ритуала нужен пустой кошелек и монеты. Кошелек необходимо полностью заполнить деньгами. После этого его нужно положить на ночной подоконник и вслух попросить луну о деньгах в своей жизни. Кошелек следует оставить до самого утра, после чего его нужно носить с собой до следующего новолуния, не выкладывая оттуда ни монеты. Результат не заставит себя долго ждать.
Напомним, что лунный календарь работает круглый год, а пользоваться им можно в том числе и в узконаправленных делах. Например, на огороде, в уборке дома, в покраске волос или подстрижке. Иными словами, лунный календарь универсальный помощник на все случаи жизни.