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6 октября 2021 года - Особенное Новолуние: Что можно и нельзя делать сегодня и как просить о самом сокровенном и самом тайном желании

2:00:5710/5/2021Фото: Pixabay
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Новолуние наступит 6 октября. Это время считается самым эффективным для загадывания желаний и проведения ритуалов.

Специалисты считают новолуние лучшим временем для загадывания своих желаний
Специалисты считают новолуние лучшим временем для загадывания своих желаний

Новолуние наступит уже завтра, 6 октября. Это время, по мнению специалистов, считается наиболее эффективным как для загадывания желания, так и для проведения ритуалов, обрядов и заговоров. Однако стоит знать, что просто так попросить у высших сил того, что вам хочется, нельзя. В данном вопросе есть ряд правил.

Как нужно загадывать желание в период новолуния?

Например, для положительного результата такого желания необходимо быть крайне искренним в своей просьбе. Во-первых, просить нужно о том, что нужно именно в этот момент. Во-вторых, просьба должна быть осуществима. Если попросить высшие силы о дорогой машине или чемодане с золотыми слитками, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому нужно знать меру. В-третьих, результат желания не будет дан человеку без труда и стараний. Лунная сила лишь откроет человеку путь к своему желанию, именно поэтому нужно будет идти навстречу подарку судьбы.

Кроме этого, важно понимать, что желание должно быть одно. Просить нужно о чем-то конкретном, одном. В идеале загаданное желание должно идти от чувств и самого сердца.

Загадывать же его нужно ближе к полночи, когда на небе откроется молодой месяц.

Запреты в новолуние

6 октября, в день новолуния, запрещено ссориться с окружающими, вступать в конфликты, а также желать кому-то горя в жизни.

Также в этот день лучше отказаться от жирной пищи, уборок дома, работы в саду, а также нельзя делать медицинские операции.

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