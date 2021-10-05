Магические купюры: эффективный и простой ритуал на приманивание денег в молодую луну на каждый месяц

Какое время лучше всего подходит для проведения ритуалов, обрядов и заговоров?
Многие люди слышали о силе Луны, об энергетике, которую она создает. Но нужно знать, что воспользоваться этой силой дано лишь тем, кто понимают, когда она работает. А помочь в этом вопросе может лунный календарь. С помощью него можно подобрать наиболее благоприятный день как для обычного дела в быту, так и для проведения ритуала на привлечение денег. Но с точностью можно сказать одно: новолуние и полнолуние подходят для таких ритуалов всегда.
Когда наступит следующее новолуние?
Следующее новолуние в этом месяце наступит уже завтра, 6 октября. Это время как нельзя лучше подойдет для проведения ритуала.
Календарь новолуний на 2021 год
Также в 2021 году новолуния пройдут в ноябре и декабре — 5 и 4 числа, соответственно.
Ритуал на привлечение денег уже в это новолуние
Для проведения этого ритуала понадобится всего лишь бумажные деньги. Необходимо дождаться полуночи, положить на подоконник, освещаемый луной, эти деньги и дождаться самого утра. К восходу Солнца деньги будут наполнены той самой лунной силой. Тратить их ни в коем случае нельзя. Необходимо хранить их в своем кошельке до наступления следующего новолуния — 5 ноября. Считается, что такой ритуал принесет в жизнь и кошелек человека еще больше новых купюр.
Этот ритуал можно проводить каждое новолуние. Но следует помнить, что проходит период молодой луны исключительно 1 раз в месяц.
Напомним, что воспользоваться лунным календарем может любой желающий. Он помогает всем желающим, поскольку является универсальным житейским помощником во многих вопросах. Именно с его помощью можно выбрать наиболее благоприятный день для того или иного вида деятельности.