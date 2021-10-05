Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магические купюры: эффективный и простой ритуал на приманивание денег в молодую луну на каждый месяц

3:00:5010/5/2021Фото: Pixabay
0

Ближайшее новолуние наступит уже завтра, 6 октября. Это время как нельзя лучше подходит для мистических ритуалов на привлечение денежного богатства.

Период молодой луны является самым эффективным для проведения ритуалов и загадывания желаний на денежное обогащение
Период молодой луны является самым эффективным для проведения ритуалов и загадывания желаний на денежное обогащение

Какое время лучше всего подходит для проведения ритуалов, обрядов и заговоров?

Многие люди слышали о силе Луны, об энергетике, которую она создает. Но нужно знать, что воспользоваться этой силой дано лишь тем, кто понимают, когда она работает. А помочь в этом вопросе может лунный календарь. С помощью него можно подобрать наиболее благоприятный день как для обычного дела в быту, так и для проведения ритуала на привлечение денег. Но с точностью можно сказать одно: новолуние и полнолуние подходят для таких ритуалов всегда.

Когда наступит следующее новолуние?

Следующее новолуние в этом месяце наступит уже завтра, 6 октября. Это время как нельзя лучше подойдет для проведения ритуала.

Календарь новолуний на 2021 год

Также в 2021 году новолуния пройдут в ноябре и декабре — 5 и 4 числа, соответственно.

Ритуал на привлечение денег уже в это новолуние

Для проведения этого ритуала понадобится всего лишь бумажные деньги. Необходимо дождаться полуночи, положить на подоконник, освещаемый луной, эти деньги и дождаться самого утра. К восходу Солнца деньги будут наполнены той самой лунной силой. Тратить их ни в коем случае нельзя. Необходимо хранить их в своем кошельке до наступления следующего новолуния — 5 ноября. Считается, что такой ритуал принесет в жизнь и кошелек человека еще больше новых купюр.

Этот ритуал можно проводить каждое новолуние. Но следует помнить, что проходит период молодой луны исключительно 1 раз в месяц.

Напомним, что воспользоваться лунным календарем может любой желающий. Он помогает всем желающим, поскольку является универсальным житейским помощником во многих вопросах. Именно с его помощью можно выбрать наиболее благоприятный день для того или иного вида деятельности.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новолуниелунный календарьритуал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы верите в силу луны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Саакашвили оторвали от хинкали и водки: Его задержали прямо во время застолья
3:03:47 10/5/2021
Саакашвили оторвали от хинкали и водки: Его задержали прямо во время застолья
Магические купюры: эффективный и простой ритуал на приманивание денег в молодую луну на каждый месяц
3:00:50 10/5/2021
Магические купюры: эффективный и простой ритуал на приманивание денег в молодую луну на каждый месяц
БердскВ Бердске после фекального потопа в Обское море бетонным саркофагом накроют канализационный коллектор
2:49:12 10/5/2021
В Бердске после фекального потопа в Обское море бетонным саркофагом накроют канализационный коллектор
После крушения судна "Фаворит" в Белом море выжили лишь два человека: Спасательный плот приплыл пустым
2:33:12 10/5/2021
После крушения судна "Фаворит" в Белом море выжили лишь два человека: Спасательный плот приплыл пустым
Трейлер "Дома Дракона" из приквела "Игры престолов" вышел в свет - первый из заявленной серии
2:21:59 10/5/2021
Трейлер "Дома Дракона" из приквела "Игры престолов" вышел в свет - первый из заявленной серии
Генпрокуратура начала проверку после публикации видео о пытках и изнасиловании заключенных в саратовской колонии
2:11:31 10/5/2021
Генпрокуратура начала проверку после публикации видео о пытках и изнасиловании заключенных в саратовской колонии
В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения: Сначала работа, потом вечер в кругу близких
2:02:08 10/5/2021
В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения: Сначала работа, потом вечер в кругу близких
6 октября 2021 года - Особенное Новолуние: Что можно и нельзя делать сегодня и как просить о самом сокровенном и самом тайном желании
2:00:57 10/5/2021
6 октября 2021 года - Особенное Новолуние: Что можно и нельзя делать сегодня и как просить о самом сокровенном и самом тайном желании
БердскВ Бердске депутаты изберут нового спикера горсовета 14 октября: Пока его обязанности исполняет Владимир Голубев
1:46:34 10/5/2021
В Бердске депутаты изберут нового спикера горсовета 14 октября: Пока его обязанности исполняет Владимир Голубев
Голикова: Свободным от коронавируса российским регионам дадут гранты
1:21:20 10/5/2021
Голикова: Свободным от коронавируса российским регионам дадут гранты