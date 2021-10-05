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31 декабря будет выходным днем в 2021 году? Сколько дней будут новогодние каникулы

4:00:0210/5/2021Фото: Pixabay
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За четыре месяца многие школьники устанут, вот-вот наступит Новый год и долгожданные зимние каникулы: пора отдыха, веселья и подарков. Но сколько в 2021-2022 учебном году продлятся зимние каникулы?

Новогодние каникулы являются самыми длинными во время учебного года
Новогодние каникулы являются самыми длинными во время учебного года

Новогодние каникулы являются самым длинным перерывом во время учебного года. Это время выделено специально, чтобы каждый школьник смог отдохнуть спустя четыре месяца долгой учебы. Но из года в год ученики и их родители задаются следующими вопросами:

— Когда начнутся зимние каникулы? Сколько они продлятся?

Как оказалось, ситуация с зимними каникулами осталась прежней.

Когда начнутся и сколько продлятся зимние каникулы в этом учебном году?

Начнутся зимние каникулы для школьников уже 29 декабря. А продлятся они включительно до 11 января 2022 года. Итого каждый школьник сможет отдохнуть 14 дней. Неплохой отдых, согласитесь? Первоклассники смогут провести еще одни зимние каникулы в феврале 2022 года, но точные даты можно узнать исключительно в школе.

Ученики, занимающиеся по триместровой системе и модулям, выйдут на отдых немного позже — 31 декабря. Отдыхать же они будут до 9 января. Но уже с 19 по 27 февраля у них начнутся вторые зимние каникулы.

Отметим, что учебный год в этом году продлится, как и положено, до 25 мая — Последнего звонка. Летние каникулы же будут длиться стабильно с 1 июня по 31 августа. День знаний также на сегодняшний день не планируется переносить.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать значение имени Ирина и то, когда проходят именины Ирины. Как оказалось, судьба носительниц этого имени чрезвычайно богата на события, чему могут позавидовать многие люди.

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школьникиучебный годновогодние каникулы 2021
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