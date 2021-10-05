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Соцсети
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05.10
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Марк Цукерберг принес извинения за массовый сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp

1:54:0110/5/2021Фото: Pixabay
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Соцсети рухнули по всему миру и не работали несколько часов.

Сейчас все сервисы работают в штатном режиме

4 октября по всему миру соц.сети просто перестали работать. В программы банально нельзя было зайти на протяжении долгого времени. Отметим, что многим это принесло большие неудобства, так как есть люди, у которых рабочее общение идет через мессенджеры компании Facebook, которые вчера «встали мертвым грузом».

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбои в работе социальной сети и принадлежащих ей сервисов. Однако он не уточнил причину таких крупных сбоев, которые не могли так долго решить. Отметим, что многие программы находятся под предводительством Facebook.

В час ночи 5 октября компании сообщили, что постепенно восстанавливают часть функций.

Стоит добавить, свои извинения также принес технический директор Facebook Майк Шрепфер. Он предупредил, что восстановление до 100% может занять некоторое время.

А вот Цукербергу пришлось несладко, на фоне такого сбоя его состояние вечером 4 октября снизилось на $6 млрд, до $116,4 млрд, а акции Facebook упали на 5%.

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