Марк Цукерберг принес извинения за массовый сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp

4 октября по всему миру соц.сети просто перестали работать. В программы банально нельзя было зайти на протяжении долгого времени. Отметим, что многим это принесло большие неудобства, так как есть люди, у которых рабочее общение идет через мессенджеры компании Facebook, которые вчера «встали мертвым грузом».
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбои в работе социальной сети и принадлежащих ей сервисов. Однако он не уточнил причину таких крупных сбоев, которые не могли так долго решить. Отметим, что многие программы находятся под предводительством Facebook.
В час ночи 5 октября компании сообщили, что постепенно восстанавливают часть функций.
Стоит добавить, свои извинения также принес технический директор Facebook Майк Шрепфер. Он предупредил, что восстановление до 100% может занять некоторое время.
А вот Цукербергу пришлось несладко, на фоне такого сбоя его состояние вечером 4 октября снизилось на $6 млрд, до $116,4 млрд, а акции Facebook упали на 5%.