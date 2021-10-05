В Петербурге мигрант избил и похитил женщину за отказ продолжить знакомство

4 октября, утром, на Пейзажной улице города Санкт-Петербург неизвестный напал на 52-летнюю женщину в автомобиле Opel Astra, избил, проколол шины, затащил в Hyundai Solaris и увез в неизвестном направлении, сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Как стало известно, женщина получила перелом носа и руки, но у нее получилось сбежать от злоумышленника на автозаправке и вызвала полицию. А вот преступник сразу же уехал, его задержали вечером этого дня.
По словам полиции, с 40-летним мигрантом пострадавшая познакомилась в Сети. Тот напал на нее из-за отказа от общения после первого свидания. На данный момент пострадавшая находится в больнице, а мужчина в отделении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.