Прекрасные картинки на День учителя 5 октября и добрые слова всем педагогам России

Благодарим и поздравляем,
Спасибо вам за мастерство,
Счастливой жизни пожелаем,
В каждой секунде волшебство.
Спасибо вам за труд нелегкий,
За мудрость, честность, доброту.
Желаем прелесть стран далеких
И пусть невзгоды пропадут.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/6.htm
С Днем учителя, ура!
Пусть начнется день с улыбки,
С вдохновения и добра,
Запоет душа, как скрипка.
Пусть терпение не уйдет,
А прибавится стократно,
И улыбка пусть цветет,
Будни делая приятней.
В море самых важных дел
Волны пусть несут к успеху,
В чутких пальцах дрогнет мел —
Исключительно от смеха!
Учителей все уважают, Бесценен труд их, спору нет, И мы сегодня пожелаем Здоровья вам на много лет.
Учеников всегда послушных,
Зарплат больших, терпенья, сил,
Работа чтобы грела душу,
И каждый день вам в радость был!
Учить других — ваше призвание,
Сомнений в этом просто нет!
Дарите детям свои знания,
Несите знаний ясный свет!
Желаем вам улыбок много,
Добра, удачи и терпения!
Пусть будет школьная дорога
Вести вас к ярким достижениям!
Источник: pozdravok.ru