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05.10
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Прекрасные картинки на День учителя 5 октября и добрые слова всем педагогам России

4:00:0510/5/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно, 5 октября, всех школьные наставники, педагоги и классные руководители празднуют День учителя.

День учителя

Благодарим и поздравляем,
Спасибо вам за мастерство,
Счастливой жизни пожелаем,
В каждой секунде волшебство.

Спасибо вам за труд нелегкий,
За мудрость, честность, доброту.
Желаем прелесть стран далеких
И пусть невзгоды пропадут.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/6.htm

День учителя

С Днем учителя, ура!
Пусть начнется день с улыбки,
С вдохновения и добра,
Запоет душа, как скрипка.

Пусть терпение не уйдет,
А прибавится стократно,
И улыбка пусть цветет,
Будни делая приятней.

В море самых важных дел
Волны пусть несут к успеху,
В чутких пальцах дрогнет мел —
Исключительно от смеха!

День учителя

Учителей все уважают, Бесценен труд их, спору нет, И мы сегодня пожелаем Здоровья вам на много лет.

Учеников всегда послушных,
Зарплат больших, терпенья, сил,
Работа чтобы грела душу,
И каждый день вам в радость был!

День учителя

Учить других — ваше призвание,
Сомнений в этом просто нет!
Дарите детям свои знания,
Несите знаний ясный свет!

Желаем вам улыбок много,
Добра, удачи и терпения!
Пусть будет школьная дорога
Вести вас к ярким достижениям!

День учителя

Источник: pozdravok.ru

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