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05.10
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Кому положен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в России

3:55:0610/5/2021,Мария РодченковаФото: pexels.com
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Помимо ПЦР-тестирования, в некоторых медицинских организациях можно провериться на антитела к новой коронавирусной инфекции совершенно бесплатно.

Перед тестом ПЦР минимум за три часа нельзя употреблять любую пищу
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сейчас для выявления новой коронавирусной инфекции преимущественно используется ПЦР-тестирование. В частных клиниках Москвы цены на анализ стартуют от 1500 рублей, а самый дешевый тест можно сдать в Ростове-на-Дону за 800 рублей. При этом провериться на коронавирус можно и не платя денег. О том, как это сделать - в нашем материале. 

ПЦР-тесты используются для прямого скрининга на наличие вирусной РНК, которая обнаруживается в организме до того, как сформируются антитела или появятся симптомы заболевания. Это означает, что тесты могут определить, есть ли у кого-то вирус на очень ранней стадии болезни. Такой анализ имеет высокую точность, но может давать ложные результаты, если нарушались правила сбора биологического материала, в помещении с прибором для ПЦР не стерильно, в машину попали лишние частицы и т.д. Тогда ПЦР придется переделывать. Для анализа используется мазок из носа и ротоглотки. 

В первую очередь, бесплатный тест проводят на дому, когда у человека появились симптомы ОРВИ - под каждым случаем медики подозревают коронавирус, поэтому тест обязателен. Кроме этого, записаться на процедуру бесплатно можно в поликлиники города, но сначала нужно узнать, в каких именно медицинских организациях можно сдать ПЦР таким образом. Например, в Москве всего 207 медучреждений, где можно сдать анализ бесплатно, но для этого обязательно нужен полис обязательного медицинского страхования. Именно в ОМС заложено право человека на получение такой услуги. 

Первыми в списке на ПЦР будут следующие категории лиц:


  • люди, которые контактировали с зараженным;
  • работники медицинских учреждений;
  • люди, которые находятся в группе риска - пожилые; с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом, другими заболеваниями иммунной системы и т.д.;
  • дети, которые проживают в приютах, интернатах и т.д.;
  • проживающие в домах престарелых, находящиеся в тюрьмах заключенные при появлении признаков респираторных заболеваний. 

Помимо ПЦР-тестирования, в некоторых медицинских организациях можно провериться на антитела к новой коронавирусной инфекции совершенно бесплатно. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства, но сначала нужно проверить предоставляет ли она такую услугу. 

Перед тестом ПЦР минимум за три часа нельзя употреблять любую пищу, пить газировку, кофе, чай (черный, зеленый), а также иные напитки кроме простой воды, чистить зубы, пользоваться специальными средствами для полоскания полости рта, курить и т.д. Все это может испортить результаты анализа.  

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