В Новосибирской области нашли тела пропавших отца и 17-летнего сына

Следственный комитет установил, 3 октября в дежурную часть отдела МВД России по Мошковскому району поступило заявление об исчезновении мужчины и его несовершеннолетнего сына на берегу реки Обь в поселке Ташара Мошковского района Новосибирской области. Дело о пропаже людей передали для рассмотрения в следственные органы регионального управления.
После чего сразу были организованы поисковые мероприятия во взаимодействии с сотрудниками полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы. По итогу, 4 октября тела разыскиваемых без признаков насильственной смерти были обнаружены в реке Обь в Мошковском районе Новосибирской области.
Также был проведен осмотр места происшествия и нахождения тел. На данный момент выполняется комплекс работ, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.