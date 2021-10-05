Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области нашли тела пропавших отца и 17-летнего сына

3:09:0210/5/2021Фото: СК РФ по Новосибирской области
0

Они погибли на рыбалке два дня назад.

Фото с места, где нашли тела пропавших

Следственный комитет установил, 3 октября в дежурную часть отдела МВД России по Мошковскому району поступило заявление об исчезновении мужчины и его несовершеннолетнего сына на берегу реки Обь в поселке Ташара Мошковского района Новосибирской области. Дело о пропаже людей передали для рассмотрения в следственные органы регионального управления.

После чего сразу были организованы поисковые мероприятия во взаимодействии с сотрудниками полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы. По итогу, 4 октября тела разыскиваемых без признаков насильственной смерти были обнаружены в реке Обь в Мошковском районе Новосибирской области.

Также был проведен осмотр места происшествия и нахождения тел. На данный момент выполняется комплекс работ, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новосибирсктелапропажа людей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы участвовали когда-нибудь в поисках людей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Операционная система Windows 11 вышла в свет раньше срока
3:00:45 10/5/2021
Операционная система Windows 11 вышла в свет раньше срока
На Сахалине мать отправили в колонию за смерть троих детей на пожаре
2:34:43 10/5/2021
На Сахалине мать отправили в колонию за смерть троих детей на пожаре
История чудотворного лика Словенской иконы Божией Матери в праздник 6 октября: Что можно, а что нельзя делать в православную дату
2:30:58 10/5/2021
История чудотворного лика Словенской иконы Божией Матери в праздник 6 октября: Что можно, а что нельзя делать в православную дату
Почему запрещены изображения пророка Мухаммеда? 5 октября – День смерти пророка
2:00:52 10/5/2021
Почему запрещены изображения пророка Мухаммеда? 5 октября – День смерти пророка
Марк Цукерберг принес извинения за массовый сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp
1:54:01 10/5/2021
Марк Цукерберг принес извинения за массовый сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp
Грешно ли работать 5 октября в церковный праздник пророка Ионы?
1:30:34 10/5/2021
Грешно ли работать 5 октября в церковный праздник пророка Ионы?
Оригинальные поздравления с Днем учителя 2021 – каждому с любовью
1:15:04 10/5/2021
Оригинальные поздравления с Днем учителя 2021 – каждому с любовью
Листодер: по народным приметам 5 октября категорически запрещено сжигать веники, колотить по земле на народный праздник Ионов день
1:00:26 10/5/2021
Листодер: по народным приметам 5 октября категорически запрещено сжигать веники, колотить по земле на народный праздник Ионов день
5 октября – День учителя в России: искренние открытки и милые стихи для отправки по вотсап
12:15:13 10/5/2021
5 октября – День учителя в России: искренние открытки и милые стихи для отправки по вотсап
Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:54 10/4/2021
Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?