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Семь симптомов сигнализируют о коронавирусе: на что срочно нужно обратить внимание в четвертую волну ковида

3:57:3610/5/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Определяющий набор симптомов позволит вовремя изолировать заражённых, уменьшив распространение коронавируса в 4-ю волну.

Работа с результатами позволила выяснить, что даже один из перечисленных симптомов оправдывает применение ПЦР-теста
Сюжет: Третья волна коронавируса
Признаки бессимптомного коронавируса в четвертую волну: различия симптомов штамма «Дельта» по сравнению с ранними

Признаки бессимптомного коронавируса в четвертую волну: различия симптомов штамма «Дельта» по сравнению с раннимиКому положен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в РоссииЕщё 823 новости

Заподозрить коронавирус по первым признакам – значит вовремя назначить адекватное лечение. Поэтому медицинское сообщество делает высокую ставку не только на вакцинацию, но и на выявление заражённых. К сожалению, запасы ПЦР-тестов не бесконечны, а регулярно проверять каждого представителя человечества нереально.

В конце сентября 2021 года medicalxpress.com сообщил о новом исследовании, результаты которого частично решают эту проблему. Английским учёными удалось выявить 7 ключевых симптомов, сочетание которых у конкретного человека говорит: ПЦР-тест будет положительным.

Знай врага в лицо

Возглавить исследование взялись Пол Эллиотт и Марк Чадо-Хайам из Имперского колледжа Лондона. Работа длилась почти год, половина этого срока ушла на получение положительных ПЦР-тестов у 1,1 миллионов англичан старше 5-ти лет. Изучение велось в 8 этапов, важной составляющей стал опрос заражённых: что изменилось в их самочувствии за неделю до проверки.


  • Как оказалось, большая часть испытуемых теряла запах, независимо от полученного штамма коронавируса.
  • Параллельно заражённые отмечали искажение вкуса знакомой пищи.
  • Заболевание практически всегда сопровождалось подъёмом температуры из-за лихорадочного состояния.
  • Показательным симптомом было возникновение кашля, причём разного, от сухого до влажного.
  • Течение коронавируса сопровождалось болями в мышцах, неприятной ломотой.
  • Испытуемые рассказывали о сильном ознобе, который не позволял согреться.
  • На фоне заболевания у людей пропадал аппетит, приём пищи больше не приносил удовольствия.

Полезная аналитика

Работа с результатами позволила выяснить, что даже один из перечисленных симптомов оправдывает применение ПЦР-теста. Особенно характерными из них признали те, что связаны с потерей вкуса, запаха, наличием кашля и лихорадкой.

Прогнозы исследовательской группы говорят, что новые признаки позволят увеличить количество тестируемых англичан до 40%. Сейчас в Великобритании методом ПЦР проверяют только 10% населения. Это повысить выявляемость коронавируса до 75% от всех случаев заражения.

Авторы исследования предполагают, что определяющий набор симптомов позволит вовремя изолировать заражённых, уменьшив распространение коронавируса в 4-ю волну.

«Мы понимаем, что тестирование необходимо проводить только по строгим критериям, – отметил Пол Эллиотт. – Включение в них большого количества симптомов, характерных для других сезонных заболеваний, может привести к излишней изоляции. Надеюсь, наш список из самых информативных симптомов поможет оптимизировать систему тестирования и выявления заражённых людей».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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