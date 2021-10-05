Семь симптомов сигнализируют о коронавирусе: на что срочно нужно обратить внимание в четвертую волну ковида

Заподозрить коронавирус по первым признакам – значит вовремя назначить адекватное лечение. Поэтому медицинское сообщество делает высокую ставку не только на вакцинацию, но и на выявление заражённых. К сожалению, запасы ПЦР-тестов не бесконечны, а регулярно проверять каждого представителя человечества нереально.
В конце сентября 2021 года medicalxpress.com сообщил о новом исследовании, результаты которого частично решают эту проблему. Английским учёными удалось выявить 7 ключевых симптомов, сочетание которых у конкретного человека говорит: ПЦР-тест будет положительным.
Знай врага в лицо
Возглавить исследование взялись Пол Эллиотт и Марк Чадо-Хайам из Имперского колледжа Лондона. Работа длилась почти год, половина этого срока ушла на получение положительных ПЦР-тестов у 1,1 миллионов англичан старше 5-ти лет. Изучение велось в 8 этапов, важной составляющей стал опрос заражённых: что изменилось в их самочувствии за неделю до проверки.
- Как оказалось, большая часть испытуемых теряла запах, независимо от полученного штамма коронавируса.
- Параллельно заражённые отмечали искажение вкуса знакомой пищи.
- Заболевание практически всегда сопровождалось подъёмом температуры из-за лихорадочного состояния.
- Показательным симптомом было возникновение кашля, причём разного, от сухого до влажного.
- Течение коронавируса сопровождалось болями в мышцах, неприятной ломотой.
- Испытуемые рассказывали о сильном ознобе, который не позволял согреться.
- На фоне заболевания у людей пропадал аппетит, приём пищи больше не приносил удовольствия.
Полезная аналитика
Работа с результатами позволила выяснить, что даже один из перечисленных симптомов оправдывает применение ПЦР-теста. Особенно характерными из них признали те, что связаны с потерей вкуса, запаха, наличием кашля и лихорадкой.
Прогнозы исследовательской группы говорят, что новые признаки позволят увеличить количество тестируемых англичан до 40%. Сейчас в Великобритании методом ПЦР проверяют только 10% населения. Это повысить выявляемость коронавируса до 75% от всех случаев заражения.
Авторы исследования предполагают, что определяющий набор симптомов позволит вовремя изолировать заражённых, уменьшив распространение коронавируса в 4-ю волну.
«Мы понимаем, что тестирование необходимо проводить только по строгим критериям, – отметил Пол Эллиотт. – Включение в них большого количества симптомов, характерных для других сезонных заболеваний, может привести к излишней изоляции. Надеюсь, наш список из самых информативных симптомов поможет оптимизировать систему тестирования и выявления заражённых людей».