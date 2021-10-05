Проблемы с соцсетями продолжаются: сбои до сих пор не могут ликвидировать

4 октября соцсети и мессенджеры, относящиеся к компании Facebook, зависают, либо вообще не работают. К таким относятся: сам Facebook, Instagram, WatsApp. Массовый сбой, зафиксированный в работе соцсетей и мессенджеров по всей планете, продолжается.
Как утверждают владельцы Facebook, о проблемах они узнали почти сразу и пытаются их решить вот уже второй день. Сбои, по данным сервиса Downdetector, зафиксированы в Северной и Южной Америке, Европе и на территории России.
По словам специалистов, проблемы возникли в головных офисах и серверах. Однако точные причины неполадок пока неизвестны. Пользователи не могут войти в приложения, возникают сообщения о проблемах подключения и информация абсолютно не грузится.
Если вчера Instagram на территории России не грузился от слова совсем, то сегодня он начинает работать, но с продолжительными паузами в загрузке данных. Пользователи в США сообщают о возобновлении работы части приложений, однако в России и Европе проблемы продолжаются.
Как сообщал ранее «Курьер.Среда», владельцу Facebook, Цукербергу, пришлось несладко, на фоне такого сбоя его состояние вечером 4 октября снизилось на $6 млрд, до $116,4 млрд, а акции Facebook упали на 5%.