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05.10
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Проблемы с соцсетями продолжаются: сбои до сих пор не могут ликвидировать

3:43:4510/5/2021Фото: Pixabay
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Со вчерашнего дня самые популярные соцсети либо не работают совсем, либо с неполадками.

Проблемы с серверами пытаются все еще решить

4 октября соцсети и мессенджеры, относящиеся к компании Facebook, зависают, либо вообще не работают. К таким относятся: сам Facebook, Instagram, WatsApp. Массовый сбой, зафиксированный в работе соцсетей и мессенджеров по всей планете, продолжается.

Как утверждают владельцы Facebook, о проблемах они узнали почти сразу и пытаются их решить вот уже второй день. Сбои, по данным сервиса Downdetector, зафиксированы в Северной и Южной Америке, Европе и на территории России.

По словам специалистов, проблемы возникли в головных офисах и серверах. Однако точные причины неполадок пока неизвестны. Пользователи не могут войти в приложения, возникают сообщения о проблемах подключения и информация абсолютно не грузится.

Если вчера Instagram на территории России не грузился от слова совсем, то сегодня он начинает работать, но с продолжительными паузами в загрузке данных. Пользователи в США сообщают о возобновлении работы части приложений, однако в России и Европе проблемы продолжаются.

Как сообщал ранее «Курьер.Среда», владельцу Facebook, Цукербергу, пришлось несладко, на фоне такого сбоя его состояние вечером 4 октября снизилось на $6 млрд, до $116,4 млрд, а акции Facebook упали на 5%.

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