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На Искитимский цементный завод поступили новые погрузчики

4:19:5310/5/2021
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В АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») продолжается обновление автопарка. Для цеха «Погрузка» приобретены вилочные погрузчики Doosan D30S-7 и Doosan D50SС-5 грузоподъемностью три и пять тонн соответственно.

Всего на балансе АО «Искитимцемент» – 127 транспортных средств

Новый транспорт предназначен для ведения погрузочно-разгрузочных работ. Поступившие машины уже задействованы на участке погрузки тарированного цемента. Они заменят выработавшую ресурс технику.
В период с 2020-го по 2021-й годы автопарк «Искитимцемента» пополнили восемь единиц новой техники: автосамосвал БМЦ-273 на шасси Scania P440B8*4HZ, вилочные погрузчики Komatsu FD25T-17, Doosan D50SC-5, Doosan D30S-7, а также УАЗ 390995-04 и легковые автомобили KIA CERATO. Затраты составили более 25 млн рублей.
Всего на балансе АО «Искитимцемент» – 127 транспортных средств, необходимых для перевозки сырья из карьера на производственную площадку, доставки продукции потребителям, осуществления производственной и хозяйственной деятельности. Техникой управляют высококвалифицированные сотрудники, профессионализм и компетенции которых подтверждены многолетним опытом.
«Обновление и модернизация автопарка – одна из важнейших составляющих успешного развития предприятия, гарантия стабильного производства продукции и ее своевременной доставки потребителям, – подчеркивает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – За последние годы нам удалось значительно сократить количество морально устаревших автомобилей и заменить их на современные модели, соответствующие экологическому классу не ниже Евро-4. Это положительно сказывается на организации непрерывного производственного цикла. Автопарк планируем обновлять и в дальнейшем».

Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»

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