В Бердске раскрыты подробности тройного ДТП на трассе Р-256 на мосту через Бердь: Троих пострадавших экстренно госпитализировали

Стали известны новые подробности жуткого ДТП на мосту в сторону Новосибирска по трассе Р-256. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», авария произошла днем, 2 октября.
Как уточнили в ГИБДД Новосибирской области, авария случилась на 33.8 километре дороги Чуйский тракт Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией. Позже инспекторы ДПС восстановили картину событий. Так, трезвый 31-летний водитель на Skoda Rapid двигался по автодороге Р-256 со стороны Новосибирска в сторону Бердска и ударился с впереди движущимся автомобилем Nissan Marc. За рулем "японца" находилась 55-летняя сибирячка. После удара Nissan откинуло вправо и он совершил наезд на дорожное ограждение. Далее водитель на Skoda Rapid ударился с впереди движущимся минивэном Nissan Serena. За рулем которого находился опытный 50-летний водитель.
В ГИБДД региона отметили, что в тройном ДТП пострадал пассажир автомобиля Nissan Marc - 66-летняя женщин. Она получила ушиблено-рваную рану носа и правого верхнего века, ушиб области правого плечевого сустава. А водитель "японца" получила закрытый перелом пятой плюсневой кости со смещением, подкожную гематому левой заушной области.
При этом пострадал и пассажир виновника ДТП - 19-летний мужчина из Skoda Rapid. Медки диагностировали ему ОЧМТ, СГМ, ушибленную рану области лба. Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ЦГБ Бердска.
Как предварительно установлено, виновник аварии выбрал неправильную дистанцию движения, а также произвел правление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.