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05.10
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Путин начал менять губернаторов. Главы двух регионов уже лишились должностей

4:55:0310/5/2021Фото: Кремлин.Ру
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Новые назначения вступили в силу со дня подписания.

Владимир Путин

4 октября Президент России Владимир Путин подписал документы по назначению новых губернаторов взамен тех, которые ушли в отставку: глава Владимирской области Владимира Сипягина, получившего мандат депутата Государственной Думы, и губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Они вступили в силу со дня подписания.

Таким образом, президент РФ назначил временно исполняющих обязанности глав этих регионов: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.

А губернатором Владимирской области станет депутат Госдумы седьмого созыва Александр Авдеев. До этого он занимал посты заместителя губернатора Калужской области, а также мэра Обнинска.

Отметим, что новые досрочные выборы губернаторов в этих регионах должны пройти в единый день голосования в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в Центризбиркоме России.

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политиканазначениегубернаторы
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