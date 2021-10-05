Путин начал менять губернаторов. Главы двух регионов уже лишились должностей

4 октября Президент России Владимир Путин подписал документы по назначению новых губернаторов взамен тех, которые ушли в отставку: глава Владимирской области Владимира Сипягина, получившего мандат депутата Государственной Думы, и губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Они вступили в силу со дня подписания.
Таким образом, президент РФ назначил временно исполняющих обязанности глав этих регионов: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.
А губернатором Владимирской области станет депутат Госдумы седьмого созыва Александр Авдеев. До этого он занимал посты заместителя губернатора Калужской области, а также мэра Обнинска.
Отметим, что новые досрочные выборы губернаторов в этих регионах должны пройти в единый день голосования в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в Центризбиркоме России.