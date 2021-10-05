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05.10
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В Кузбассе женщина придумала оригинальное оправдание за убийство любимого

5:10:4110/5/2021Фото: Pixabay
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Она по неосторожности упала на мужчину с ножом и он скончался.

Прокопчанке судом вынесено наказание в виде 8 лет лишения свободы

В Кузбассе завершили расследование уголовного дела по умышленному убийству. Однако обвиняемая не признавала свою вину до последнего, оправдываясь тем, что убийство сожителя случайно. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

По версии следственного комитета, 44-летней жительница Прокопьевска выпивала в компании возлюбленного у себя в доме. Но разгорелся конфликт в паре, и женщина в порыве эмоций ударила мужчину несколько раз ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте.

Женщина скрывала факт убийства товарища. Но труп обнаружил друг убитого, который решил навестить приятеля, он вызвал сотрудников полиции. Но женщина твердо стояла на своем. Она утверждала, что не наносила мужчине ударов ножом, а просто упала на него с орудием в руках, когда тот сидел в кресле, передали в пресс-службе ведомства.

Но железное алиби не помогло избежать уголовной ответственности. Следователи собрали полную доказательную базу ее вины. Прокопчанке судом вынесено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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кемеровосудумышленное убийство
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