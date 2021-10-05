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В Бердске постояльцы приюта "Шанс" научились печь хлеб и открыли мини-пекарню. Выпекают по 200 булок в неделю

10:21:5810/5/2021,Алина БуроваФото: https://vk.com/club130916326?w=wall-130916326_443
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Выпечке и санитарии целенаправленно обучают. Технология изготовления хлеба будет отрабатываться в течение 30 рабочих дней. После планируют печь изделия "посложнее".

Обучение выпечке идет постепенно

В приюте «Шанс» открыли мини-пекарню.

Напомним, что в приюте «Шанс», который находится на  на территории Искитимского района, помогают людям с зависимостью и без определенного места жительства. В центре работают медики, психологи и консультанты.

Как сообщил «Курьер.Среда» директор приюта Александр Криволуцкий, хлеб пекут для постояльцев, то есть для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

- Из магазинов к нам приходили, но мы не печем на продажу. Выпечке и санитарии обучает технолог. Сама технология изготовления хлеба будет отрабатываться в течение 30 рабочих дней. Потом булочки будем печь. После Нового года все будет в другом русле. Конечно, места мало, но главное работать,- рассказал Криволуцкий журналистам 5 октября.

Планируется выпекать по 200 булок в неделю. По словам начальника приюта, постояльцы очень обрадовались, когда узнали, что теперь они смогут полакомиться горячим и свежим хлебом.

Также стало известно, что в этом году приют стал одним из победителей в Бердске на конкурсе Фонда президентских грантов. Кроме того, помощь «Шансу» оказали и три предпринимателя. Именно благодаря их стараниям, пекарня действует.

Два раза в неделю хлебобулочные изделия будут раздаваться в рамках акции «Накорми ближнего» в районе остановки «Черемушки» Бердска. Бездомные и нуждающиеся будут очень рады оказанной им помощи.

Технолог обучает, как правильно формировать тесто

Теперь постояльцы приюта смогут есть вкусный и горячий хлеб

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