Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае находится в коме. Реаниматолог рассказал, возможна ли симуляция

Врач анестезиолог-реаниматолог, Алексея Гапонова, рассказал, что продолжительное время симулировать нахождение в состоянии комы невозможно, так как это требует огромной концентрации.
Специалист уверен, что специалисты, работающие с «коматозниками», смогут быстро разоблачить симулянта: например, сравнить чувствительность разных участков тела, используя нашатырь, уколы или трение мочек ушей. Потому как человек с закрытыми глазами не может предположить, в каком месте именно будет проводиться проверка состояния. Также надо лежать неподвижно, поддаваться для выполнения разных процедур - слишком сложно.
Эту тему врач начал обсуждать после новости о том, что возможный убийца трёх студенток 17, 18 и 19 лет Александр Лазарев впал в кому неизвестной этиологии. Он совсем не реагирует на внешние раздражители, хотя физически находится в полном порядке — поэтому полиция полагает, что Лазарев может имитировать коматозное состояние.