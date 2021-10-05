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05.10
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Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае находится в коме. Реаниматолог рассказал, возможна ли симуляция

5:43:0810/5/2021Фото: Pixabay
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Существуют сомнения в том, что мужчина действительно без сознания.

Убийца девушек впал в кому неизвестной этиологии

Врач анестезиолог-реаниматолог, Алексея Гапонова, рассказал, что продолжительное время симулировать нахождение в состоянии комы невозможно, так как это требует огромной концентрации.

Специалист уверен, что специалисты, работающие с «коматозниками», смогут быстро разоблачить симулянта: например, сравнить чувствительность разных участков тела, используя нашатырь, уколы или трение мочек ушей. Потому как человек с закрытыми глазами не может предположить, в каком месте именно будет проводиться проверка состояния. Также надо лежать неподвижно, поддаваться для выполнения разных процедур - слишком сложно.

Эту тему врач начал обсуждать после новости о том, что возможный убийца трёх студенток 17, 18 и 19 лет Александр Лазарев впал в кому неизвестной этиологии. Он совсем не реагирует на внешние раздражители, хотя физически находится в полном порядке — поэтому полиция полагает, что Лазарев может имитировать коматозное состояние.

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