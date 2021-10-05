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05.10
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Дембель из Кош-Агача унижал срочников. А после этого воспользовался "правом на забвение"

6:06:2210/5/2021Фото: Pixabay
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Роскомнадзор согласился с мужчиной и заблокировал страницу сайта.

Роскомнадзор заблокировал фото по просьбе одного из бывших солдат

В 2016 году в Брянской области в воинской части под Карачевом старшие по званию издевались над новобранцами и выкладывали фото в сеть. В этом году Роскомнадзор потребовал заблокировать фотоматериалы, этом сообщает «Брянск today».

5 лет назад такие фотографии вызвали большой резонанс у людей. Так как многие были возмущены методами издевательства. Тогда в сеть попадали видеоролики и фотографии, на которых старослужащие позировали на фоне выстроенных в ряд полуобнаженных молодых солдат, на спинах которых пеной для бритья написаны слова «Кош-Агач», «Алтай», «Казах», «Русь» и т. д. На роликах они демонстрировали, как избивали солдат.

Военным следствием были возбуждены уголовные дела по фактам нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и мошенничества.

И вот, спустя время, один из бывших дембелей обратился с жалобой и потребовал заблокировать фото, то есть, воспользоваться "правом на забвение". Роскомнадзор согласился с требованиями молодого человека и заблокировал страницу сайта, где было размещено фото. Видимо, речь идет о публикации в «Брянск today», где фотографии появились первоначально.

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