В Гае подозреваемый в убийстве трех студенток признал свою вину и раскаялся

5 октября, 30-летний Александр Лазарев, который подозревается в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области, признал вину. Обвинение ему пока не предъявлено.
В пресс-службе городского суда сообщили, что во время допроса Лазарев в присутствии своего адвоката все-таки признался и раскаялся в содеянном. С его слов, он не помнит тех событий, поскольку находился в неадекватном состоянии. Отметим, что ранее стало известно о том, что пойманный подозреваемый впал в кому. Но эксперты уверяли – это лишь постановка, либо действие психосоматики мужчины. Без сознания убийца пролежал не более трех часов.
Напомним, жестокое убийство произошло в минувший четверг. В одной из квартир и возле дома были обнаружены тела трех студенток местного медицинского колледжа с ножевыми ранениями. Лишь спустя несколько дней после погони, полиции удалось задержать подозреваемого.