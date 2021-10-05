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В России вводят массовые запреты из-за коронавируса: О локдауне с 11 октября 2021 года ответила власть

8:08:0610/5/2021Фото: pixabay
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В Новосибирской области уже продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, рассматривается вопрос о введении обязательной вакцинации для некоторых граждан региона.

Россияне боятся локдауна из-за коронавируса
Россияне боятся локдауна из-за коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Все больше россиян стали опасаться введения второго локдауна в стране из-за коронавируса. «Курьер.Среда» рассказывает, сядут ли россияне по домам с 11 октября 2021 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по ее мнению возможность всеобщего карантина для России пока не прогнозируется. Это решение зависит от эпидемиологической обстановки в стране. По ее словам, сегодня приоритетная задача - сохранить стабильность экономического положения любой ценой. Стоит отметить, что введение тотального карантина в стране невозможно и по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова. При этом Голикова отмечает, что победить коронавирус можно благодаря тотальной вакцинации населения. Это позволит выработать коллективный иммунитет и вирус отступит.

При этом статистика по заболевшим коронавирусом с каждым днем растет. Например, на утро 4 октября в Новосибирской области зарегистрировано 64 217 случаев коронавируса и только за последние сутки зараженных стало больше на 165 пациентов. С данными по России дела обстоят серьезнее. Так. на 4 октября по всей стране зафиксировано уже 7 612 317 случаев заболевания, а за последние сутки диагноз коронавирус подтвержден у 25 781 россиян. При этом растет и смертность от вируса. За сутки на 4 октября он убил 883 пациента.

Медики связывают рост заболеваемости с сезоном - на дворе осень, а именно в это время года россияне чаще простужаются и болеют банальным ОРВИ. Многие специалисты утверждают, что совсем скоро произойдет спад заболеваемости и коронавирус отступит. Но уже сегодня некоторые регионы России не справляются с наплывом коронавирусных пациентов и принимают ограничительные меры.

Совсем недавно врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, когда в России завершится четвертая волна коронавируса. По оценке специалиста, это описывается несколькими этапами: подъемом, стабилизацией и снижением числа заболевших. При этом Тимаков отметил, что нынешняя ситуация с заболевшими - это далеко не подъем. Настоящий пик заболеваемости коронавирус предстоит испытать россиянам в середине или конце декабря 2021 года.

Также о его оценке, четвертая волна пандемии коронавируса может затянуться на 4 – 6 месяцев. Это срок можно сократить лишь массовой вакцинацией и как следствие коллективным иммунитетом. В целом аналитики прогнозируют такие методы борьбы с коронавирусом:

1. Введение ограничений на посещение гражданами определенных мест;
2. перевод части компаний на дистанционную работу;
3. введение удаленного обучающего процесса в школах и вузах;
4. ужесточение санитарных норм.

Кроме того отмечается, что локдаун - это не самый эффективный способ борьбы с коронавирусом. В эфире Всероссийского общества «Знание» глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила:

- Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун.

Кроме того, она отметила, что у России есть свой алгоритм действий, а также система Роспотребнадзора, которые берегут россиян от самых сильных эпидемиологических рисков.

В Новосибирской области уже продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, рассматривается вопрос о введении обязательной вакцинации для некоторых граждан региона. Об этом стало известно 5 октября. Напомним, такое решение уже приняли 35 регионов России. Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, вопросы введения в области дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции вынесены на рассмотрение штаба. В том числе и вопрос об обязательной вакцинации против коронавируса некоторых сибиряков.

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