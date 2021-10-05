Врач из Уфы дважды реанимировала двухлетнюю девочку во время полета в Турцию

В самолете во время полета по маршруту Анталья-Москва, завфилиалом уфимской стоматологической поликлиники № 2 Гузелия Валеева дважды реанимировала маленького ребенка.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook вице-спикер госсобрания республики Рустем Ахмадинуров.
По словам очевидца, через два часа после взлета на борту возникла чрезвычайная ситуация. Маленькой девочке Алине (1,8 года), которая летела вместе с родителями, стало плохо. Она потеряла сознание, случилось западание языка, остановка дыхания и сердца, начались судороги и посинение. Не теряя и минуты, врач на борту провела реанимационные действия, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, что позволило вернуть девочку к жизни.
Однако приступ повторился очень скоро. И врач опять спасла ребенку жизнь.
Самолет сделал вынужденную посадку в Ростове, откуда ребенка с родителями забрали в реанимацию. Девочку успешно доставили в одну из городских больниц города.