Стало известно, сколько больных коронавирусом выявили в Бердске 5 октября 2021

На 5 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 616 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления точного количества заболевших был взят 291 тест. Отметим, что выздоровели и выписались 2364 человека.
На сегодняшний день зафиксировано 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2537 случаев коронавирусной инфекции.
Ситуация в образовательных организациях такова: заболевших ковид – 32 воспитанника (СОШ - 14, ДС - 18) + 3 сотрудника. Контактных всего 678, из них школы - 379, сады - 299. Закрыты по ковиду: 17 групп в дошкольных учреждениях и 13 классов.
Следует добавить, по ОРВИ закрыты 3 группы ДС и 1 класс.