В Гае убийца трех студенток рассказал на видео, как расправился с девушками

5 октября следственным комитетом Российской Федерации по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела о насильственной смерти трех девушек в городе Гае Оренбургской области, возбужденного по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В результате допроса Александра Лазарева к факту убийства еще установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).
К настоящему времени подозреваемый допрошен, дал признательные показания по существу, также обвиняемый заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств.