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05.10
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На тренировочной арене нового ЛДС началось устройство основания ледового корта

7:24:0810/5/2021Фото: nso.ru
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Строители ЛДС начали монтаж технологической плиты, которая будет обеспечивать терморегуляцию будущего ледового поля.

Устройство основания ледового корта с трубами хладоснабжения – первый, но очень важный этап создания ледового поля

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, сначала будет обустроен ледовый корт тренировочной арены размером 60 на 30 метров, затем такая же технология будет использована для большой арены аналогичных габаритов.

Устройство основания ледового корта с трубами хладоснабжения – первый, но очень важный этап создания ледового поля, это основа технологического процесса намораживания льда и последующего поддержания температуры и толщины ледового покрытия. В системе одновременно будет циркулировать более 34 тысяч литров хладагента. Оборудование российского производства, соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности.

«Сегодня мы активно наращиваем темпы строительства новой ледовой арены. На объекте работает более 500 человек, планируем увеличить это число до 700. Параллельно работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, на которые наносится огнезащита, устраивается профлист на кровле основной арены, заливаются монолитные гребенки и лестницы, монтируются металлические конструкции фасада основной арены, обустраиваются полы, продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. Для решения основной задачи – закрытия теплового корпуса спортивного сооружения – продолжается монтаж оборудования ИТП, покрытие кровель малой арены, остекление фасадов», – рассказал Иван Шмидт.

Как пояснил генеральный подрядчик строительства, директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк, сейчас совместно с министерством строительства Новосибирской области ведется большая работа по запуску временного теплоснабжения, продолжаются работы по обустройству инженерных сетей. «Работы активно идут по всем фронтам», – подчеркнул он.

Работа по строительству ЛДС и подготовка к предстоящему Чемпионату мира по хоккею среди молодежи-2023 находится на контроле региональных властей. Как отметил, гендиректор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев, создан оперативный штаб для контроля исполнения плана подготовки к чемпионату, куда входят представители всех органов власти. Штаб рассматривает как вопросы хода строительства ледовой арены и модернизации транспортной инфраструктуры, так и организационные вопросы подготовки к чемпионату.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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