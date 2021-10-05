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05.10
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Из всех регионов России вахтовым методом приглашает сотрудников на работу Новосибирская птицефабрика

9:44:2310/5/2021Фото: Новосибирская птицефабрика
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Всем вахтовикам предоставляется жилье. Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино!

вакансии НПФ
Новосибирской птицефабрике требуются

- Инженер-программиста 1С, з/п договорная
- Ведущий инженер АСУ, 60000 рублей
- Инженер АСУ, 40 000 рублей
- Инженер-наладчик, 40 000 рублей
- Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000 рублей
- Инженер-технолог локальных очистных сооружений 45000 рублей
- Механик по автомобилям 36000 рублей
- Машинист компрессорных установок, 40000 рублей
- Рабочие на производство, з/п 37000 рублей
- Рабочий колбасного цеха, з/п 35000 рублей
- Водитель погрузчика, 40000 рублей
- Рабочий-строитель, з/п 30000-45000 рублей
- Водитель( кат. С), з/п 40000 рублей
- Водитель категории Е, з/п 50000 рублей
- Инженер по нормированию труда, 33000 рублей
- Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования, 24000-27000 рублей
- Кладовщик готовой продукции, 38 000 рублей
- Мастер колбасного цеха, 28000 рублей
- Повар, повар-пекарь, 23500 рублей
- Электрогазосварщик, 30000-36000 рублей
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоввания, 27000-40000 рублей
- Слесарь КИПиА, з/п 27000-35000 рублей
- Оператор птицефабрик и механизированных ферм, 30000-40000 рублей
- Менеджер по приему и обработке заказов, 26000 рублей
- Слесарь-сантехник, з/п 30000 рублей
- Бухгалтер, з/п от 32000 рублей
- Маляр, 20 000 рублей
- Комплектовщик, 35600 рублей
- Рабочий цеха утилизации боенских отходов, 38000 рублей
- Обвальщик мяса птицы, 50000 рублей
- Санитар ветеринарный з/п 19600 рублей
- Слесарь-ремонтник, з/п 22000-25000 рублей
- Дворник, 16 000рублей
- Мастер КИПиА котельной, з/п 18000 рублей
- Автомойщик, 18300рублей
- Водитель категории В, 30 000 рублей

Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52
Своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;
служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!

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требуютсяНовосибирская птицефабрика вакансии
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