"Все больше хочется быть на берегу с удочкой": В Бердске начмед ЦГБ Рэм Волков признался на видео, готов ли он стать главврачом вместо Аллы Дробинской

Люди в белых халатах испокон веков ассоциировались у каждого пациента с бескорыстной помощью и желанием помочь в трудную минуту, но работа медиков не была бы столь слаженной, если бы не правильный контроль их деятельности и рациональная организация рабочего процесса. С начала июня 2021 года, начмедом ЦГБ Бердска стал 43-летний Рэм Волков. Как писал «Курьер.Среда» ранее, руководитель является главным акушер-гинекологом Новосибирской области. По сообщениям читателей, специалист приезжает на работу в Бердск из Новосибирска на мотоцикле. Так как же Рэму Волкову удается совмещать в себе качества: грамотного руководителя, дерзкого байкера и примерного семьянина? На эти и многие другие вопросы Рэм Валерьевич ответил в эксклюзивном интервью «Курьер.Среда».
Как рассказал Рэм Волков, в ЦГБ Бердска его пригласила главврач Алла Дробинская. Процедуры по назначению проводит непосредственно руководитель поликлиники. Над поступившим предложением, будущий начмед раздумывал недолго и оперативно принял решение.
Рэм Валерьевич подтвердил, что из Новосибирска на работу он добирается на мотоцикле. Ему так комфортно и это представляет его, своего рода, хобби.
- Я с юности на мотоцикле. Мне нравится,- произнес начмед в беседе с «Курьер.Среда» 5 октября.
На вопрос о том, насколько легко Рэму Волкову удается справляться со всеми его должностными обязанностями, врач ответил, что не он должен выносить себе оценку. За него это сделают потомки.
О возможном поступлении предложения стать главврачом ЦГБ Бердска и его принятии в будущем, Рэм Валерьевич ответил следующим образом:
- Надо думать. Я сейчас не готов ответить. К сожалению, с возрастом все меньше и меньше хочешь руководить. Хочешь все больше и больше быть на берегу с удочкой, - сказал начмед.
По мнению Рэма Волкова, в первую очередь, если бы он когда-либо стал главврачом в ЦГБ Бердска или в каком-либо другом медицинском учреждении, то наладил бы информатизацию. Однако при всем этом в каждой поликлинике есть и другие проблемы, на которые стоит обращать внимание.
- Все зависит от того, какие задачи ставятся, в том числе и населением. В каждой медицинской организации есть та или иная проблема. Где-то больше вопросов к поликлиническому звену, где-то к стационарному, где-то к хирургам, где-то к онкологам или гинекологам. Универсального рецепта нет, что нужно сделать именно так, а не иначе. Я думаю, что основное сейчас направление, которое и позволит улучшить взаимопонимание между пациентами - это информатизация. Это новое и для медиков, и для граждан, особенно пожилого возраста. Те инструменты, которые мы сейчас пытаемся ввести в ЦГБ, например, электронное расписание, которое в Новосибирске с 2011 года работает, встречает большое сопротивление у населения. Люди почему-то привыкли, что им нужно вставать в 6 или 7 утра, идти в поликлинику, занять очередь и только якобы в этом случае, они смогут попасть на прием к врачу. Очень тяжело донести, что можно сейчас позвонить по единому номеру и записаться. Это значительно проще. Все это кажется такими простыми решениями, но, к сожалению, их тяжело воплотить в жизнь, потому что очень много сопротивления, как со стороны пациентов, так и со стороны врачей. Хуже всего менять психологию, но информатизация облегчает много проблем,- отметил начмед БЦГБ.
Полное интервью с Рэмом Волковым - читайте в ближайшее время.
Пусть в Новосибирске и руководит!!!!!