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«Пушкинская карта»: Новосибирская область – в тройке лидеров по количеству приобретаемых билетов

8:51:2210/5/2021Фото: pixabay.com
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Виртуальные «Пушкинские карты» уже оформили более 2 млн человек по всей стране.

Новосибирский академический театр оперы и балета стал лидером по количеству приобретённых билетов среди учреждений культуры страны

Новосибирская область вошла в тройку лидеров российских регионов по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Также в числе регионов-лидеров по продажам билетов по «Пушкинской карте» Москва и Санкт-Петербург. Новосибирский академический театр оперы и балета стал лидером по количеству приобретённых билетов среди учреждений культуры страны. Второе место занимает Театр МДМ («Московский дворец молодёжи»), третье – Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Как прокомментировала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, в регионе при содействии министерства к программе подключились 13 учреждений культуры. Театры, музеи и концертные организации предлагают посетить по «Пушкинской карте» около 200 событий.

«В настоящее время в Новосибирской области проживает около 200 тысяч потенциальных пользователей карты – молодых людей от 14 до 22 лет. На старте программы мы организовали широкую информационную кампанию, чтобы каждый, кто может получить «Пушкинскую карту», знал, как её оформить и в какие учреждения можно приобрести билеты. Рада, что проект востребован среди молодёжи. Мы работаем над повышением доступности программы для жителей отдалённых районов области», – подчёркивает министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Виртуальные «Пушкинские карты» уже оформили более 2 млн человек по всей стране. Билеты по «Пушкинской карте» можно приобрести в 1836 российских организациях культуры.

Напомним, жители региона в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить именную «Пушкинскую карту». В 2021 году карта действует с 1 сентября по 31 декабря с номиналом в 3 тысячи рублей. Номинал карты с января 2022 года составит 5 тысяч рублей на весь год. Начиная с 1 января 2022 года, ежегодно на карту будут перечисляться единовременно новые деньги – и так до того дня, пока молодому человеку не исполнится 23 года. Получить электронную карту просто – достаточно подать заявку на портале Госуслуги и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Карта может быть и пластиковой. Получить её можно с 1 октября в Почта Банке.

Подробности о программе и инструкции по оформлению карты можно узнать на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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культурапушкинская карта
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