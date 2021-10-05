В Гае обвиняемый в убийстве студенток заявил, что девушки вымогали у него деньги за секс

5 октября во время допроса подозреваемого жителя Оренбургской области, Александр Лазарев признался, что совершил преступление после того, как девушки начали вымогать у него деньги за секс.
Задержанный заявил, что девушки якобы требовали от него 50 тысяч рублей за проведенную ночь с ним. А после этого он решил с ними расправиться. Но еще неизвестно, была ли интимная услуга совершена.
Также Александр добавил, что был знаком с убитыми студентками. Однако правоохранители усомнились в правдоподобности таких показаний.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и разбой. И у него в порядке вещей придумывать свои версии случившегося.
Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда», Александр Лазарев дал все показания на видео в следственном комитете. СК возбудил в отношении мужчины сразу пять уголовных дел. Убитых девушек сегодня похоронили в родных деревнях в Башкирии.