Что там теперь с конечной маршрутки №325?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Скажите, что там теперь с конечкой 325 маршруток? И как она теперь едет с Микрорайона, если все перерыто?
И как она теперь едет с Микрорайона, если все перерыто?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Скажите, что там теперь с конечкой 325 маршруток? И как она теперь едет с Микрорайона, если все перерыто?
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