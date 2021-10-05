В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса

На 5 октября в стране зафиксировано 25 110 случая коронавируса, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Как отмечает ведомство, самое большое количество новых пациентов выявлено в Москве (3827), Санкт-Петербурге (1894) и Московской области (1788). Число умерших от последствий заболевания составило 895, выздоровели 18 568 человек.
В общей сложности в стране установлено 7 637 427 случаев COVID-19. Зафиксировано 211 696 случаев летального исхода, выздоровели 6 759 059 человек.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. По ее словам, в 12 регионах наблюдается рост заболеваемости, только в пяти субъектах снижается количество новых случаев COVID-19.
Также 4 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития ситуации с коронавирусом в России вызывает серьезное беспокойство. Грядет четвертая волна заболеваемости.