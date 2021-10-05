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Прямая трансляция запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19» с режиссёром Шипенко и актрисой Пересильд

9:44:3210/5/2021Фото: Роскосмос ТВ
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Корабль успешно вышел на орбиту.

Кадры с Байконура

5 октября 2021 года в 11:55 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур был совершен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» на МКС.

Отметим, ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.

Сегодня Роскосмос вел прямую трансляцию запуска ракеты на своей YouTube канале.

В составе основного экипажа космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, их дублеры — Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина.

Вместе с ними на МКС полетел космонавт Антон Шкаплеров (для него это уже четвертый полет в космос). На станции будут снимать фильм «Вызов» – про девушку-врача, которая полетела в космос, чтобы спасти космонавта. Полет займет чуть больше трех часов, а съёмки – 12 дней.

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