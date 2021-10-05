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05.10
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В Бердске суд обязал бизнесменов снести знаменитый трактир "Лисья нора" в течение шести месяцев

9:50:2610/5/2021Фото: instagram.com/lisya_nora_berdsk/
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Судьяа Наталья Новосадова вынесла вердикт: трактир - самовольная постройка. Суд обязал собственников ресторана снести его за свой счет в течение полугода с момента вступления постановления суда в законную силу.

Трактир лисья нора
Прежде трактир уже проверяли, но только из-за не капитальных построек

Трактир "Лисья нора" снесут в Бердске. Он, напомним, находится на территории санатория "Сибиряк". Бердский городской суд вынес решение по иску о сносе заведения.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", трактир частично занимает земли бердских городских лесов. Раньше это было незаметно из-за несовершенства средств наблюдения, однако более точная проверка показала нарушение. Так объяснила точку зрения прокуратуры старший помощник прокурора Бердска Ольга Стулина.

- Вот лес, в лесу стоит здание, межевых знаков там нет, поэтому визуально определить, где конкретно находится здание никак не получается. Нужны специальные приборы и специально обученные люди. По документам они построились на своем участке, а по факту часть здания заходит на участок, который является городскими лесами, - говорит она.

Ранее директор санатория «Сибиряк» Николай Харченко рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что прокуратура уже не в первый раз имеет претензии к постройкам на территории санатория. Впрочем, по словам Ольги Стулиной, предыдущие случаи касались не капитальных построек, возведенных за границами земельного участка. В этот же раз претензии касаются именно главного здания ресторана.

Прокуратура потребовала признать «Лисью нору» самовольной постройкой и обязать владельца ООО «Сибиряк Пар» снести ее. По доводам прокуратуры, здание построено несколько лет назад разрешительных документов.

Судья Бердского городского суда Наталья Новосадова вынесла вердикт: трактир «Лисья нора» - самовольная постройка. Суд обязал владельцев ресторана снести его за свой счет в течение полугода с момента вступления постановления суда в законную силу.

Решение судьи Бердского городского суда не вступило и может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях.

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трактирсамовольная постройкалисья нора
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