В Ачинске мужчина фотографировал женские гениталии прямо на улице

В Ачинске обнаружен подозрительный мужчина, совершающий противоправные действия в отношении прохожих девушек.
Очевидец снял на телефон действия злоумышленника, снимающего на телефон то, что находится под юбкой у девушки. На кадрах видно, как он наклонился, стоя за девушкой, и поднёс руку под её юбку. Автор видео предположила, что таким образом он делает снимки на телефон.
Происшествие произошло на перекрестке улиц Кравченко — Назарова. Известно, что заявлений от потерпевших пока не поступало в полицию города, но после опубликования видео правоохранители начали проверку.
- В Ачинске в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, на котором мужчина возможно совершает противоправный факт. В настоящее время сообщение зарегистрировано. Сотрудниками МО МВД России "Ачинский" устанавливается лицо, проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям мужчины и принято решение в соответствии с законодательством", - добавили в ачинской полиции.