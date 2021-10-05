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05.10
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В Ачинске мужчина фотографировал женские гениталии прямо на улице

10:17:5610/5/2021Фото: Pxfuel
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Извращенец подносил телефон под юбки ничего не подозревающих жительниц.

Фотографии, о которых никто не догадывается. делает житель Ачинска

В Ачинске обнаружен подозрительный мужчина, совершающий противоправные действия в отношении прохожих девушек.

Очевидец снял на телефон действия злоумышленника, снимающего на телефон то, что находится под юбкой у девушки. На кадрах видно, как он наклонился, стоя за девушкой, и поднёс руку под её юбку. Автор видео предположила, что таким образом он делает снимки на телефон.

Происшествие произошло на перекрестке улиц Кравченко — Назарова. Известно, что заявлений от потерпевших пока не поступало в полицию города, но после опубликования видео правоохранители начали проверку.

- В Ачинске в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, на котором мужчина возможно совершает противоправный факт. В настоящее время сообщение зарегистрировано. Сотрудниками МО МВД России "Ачинский" устанавливается лицо, проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям мужчины и принято решение в соответствии с законодательством", - добавили в ачинской полиции.

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фотографгениталиискрытая съемка
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