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05.10
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Анастасия Макеева выложила видео с обнаженным Романом Мальковым

10:59:1210/5/2021Фото: Скриншот видео от makeevan/Instagram
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Супруг актрисы вынужден сниматься голым из-за низких заработков.

Роман Мальков моется в душе - рекламный ролик его супруги

Анастасия Макееева сделала рекламу для моющих средств при помощи голого Романа Малькова. Съемка происходила в душе во время купания супруга.

На видео Анастасия отметила, что избранник «отжал» у нее шампунь и кондиционер из-за приятного запаха. Во время съемки видео она пообещала ему, что не будет «спускаться ниже», имея в виду объектив, а также упрекнула, что он не бережет семейный бюджет.

Недавно стало известно, что Анастасия Макеева вынуждена находить новые способы зарабатывания денег. Роман приносит домой зарплату в 65 тысяч рублей, которая практически полностью уходит на погашение алиментов. О финансовой стороне отношений Макеевой и Малькова стало известно во время судебных слушаний по поводу алиментов.

51 тысяча в качестве ежемесячной выплаты была назначена судом несмотря на то, что Роман предоставил документы о заработке в 65 тысяч рублей и попросил снизить размер алиментов, но суд оставил его прежним. Роман Мальков погасил все задолженности перед бывшей супругой, которые у него накопились с начала года.

Роман Мальков и Анастасия Макеева в настоящее время находятся на Мальдивах, где проходят курс квантовой психологии. Таким образом они планируют улучшить свои отношения внутри семьи.

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