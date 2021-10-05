Анастасия Макеева выложила видео с обнаженным Романом Мальковым

Анастасия Макееева сделала рекламу для моющих средств при помощи голого Романа Малькова. Съемка происходила в душе во время купания супруга.
На видео Анастасия отметила, что избранник «отжал» у нее шампунь и кондиционер из-за приятного запаха. Во время съемки видео она пообещала ему, что не будет «спускаться ниже», имея в виду объектив, а также упрекнула, что он не бережет семейный бюджет.
Недавно стало известно, что Анастасия Макеева вынуждена находить новые способы зарабатывания денег. Роман приносит домой зарплату в 65 тысяч рублей, которая практически полностью уходит на погашение алиментов. О финансовой стороне отношений Макеевой и Малькова стало известно во время судебных слушаний по поводу алиментов.
51 тысяча в качестве ежемесячной выплаты была назначена судом несмотря на то, что Роман предоставил документы о заработке в 65 тысяч рублей и попросил снизить размер алиментов, но суд оставил его прежним. Роман Мальков погасил все задолженности перед бывшей супругой, которые у него накопились с начала года.
Роман Мальков и Анастасия Макеева в настоящее время находятся на Мальдивах, где проходят курс квантовой психологии. Таким образом они планируют улучшить свои отношения внутри семьи.